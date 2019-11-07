Критичний стан: один з головних мостів Києва на межі руйнування (відео)

Міст Патона в Києві може зруйнуватися (Ілюстративне фото: wikimedia.org)

Міст Патона вже непрацездатний, заявив учений

Міст Патона в Києві перебуває у критичному стані і його термін експлуатації вже сплив. Про це заявив доктор технічних наук, представник Інституту електрозварювання Валерій Позняков на засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі столичної міськради.

Фахівець звернув увагу на важливість припинення пересування мостом вантажного транспорту вагою від 10 тонн та більше. Крім того, якщо не почати реконструкцію, то він почне руйнуватися.

Нагадаємо, що міст Патона був введений в експлуатацію в 1953 році і є першим у світі суцільнозварним мостом завдовжки 1543 метри.

Міст Патона в Києві може зруйнуватися (Фото: wikimedia.org Xsandriel)

Так, ще рік тому було зафіксовано руйнування поперечних балок моста. Проведене обстеження технічного стану моста (що обійшлося у 4 мільйони гривень) підтвердило, що він знаходиться в критичному стані та непрацездатний. При цьому реконструювати міст не можна, адже він є пам'яток архітектури, тому було вирішено провести реконструкцію: замінювати і посилювати матеріали. Але всі роботи на цьому етапі припинилися.

Позняков пропонує альтернативний варіант: реставрацію з пристосуванням, тобто відновлення фізико-механічних властивостей та експлуатаційних властивостей конструкції плюс застосування нових сучасних матеріалів при ремонті.

"Навіть говорили про те, що можна, не змінюючи істотно форму, розширити цей об'єкт і зробити додаткові смуги", - додав науковець.

Міст Патона в Києві може зруйнуватися (Фото: wikimedia.org Fastboy )

Зараз ситуація з легендарним мостом Патона така, що товщина металу нижнього пояса зменшилася вдвічі (з 14 мм до 7 мм, а подекуди і до 5 мм). Аналогічний процес відбувся і зі стінкою головної балки.

Металоконструкції серйозно пошкоджені через корозію. Лотки під деформаційними швами зруйновані, і вода накопичується та попадає на металеві конструкції.

Представник Інституту електрозварювання вніс ряд пропозицій для вирішення проблеми з мостом Патона: очистити всі металеві конструкції від сміття;

відновити проходи; загерметизувати всі ділянки, які "протікають", пофарбувати (для запобігання корозії надалі).

Крім того, потрібно детально обстежити за допомогою сучасних методів контролю і визначити техстан металевих конструкцій. Тоді буде чітко зрозуміло, як далі працювати з мостом.

Міст Патона в Києві може зруйнуватися (Відео: YouTube / Київська міська рада)