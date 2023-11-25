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Новий церковний календар на грудень 2023: коли святкувати важливі дати

Україна, Субота 25 листопада 2023 18:40
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Новий церковний календар на грудень 2023: коли святкувати важливі дати Церковний календар на грудень 2023 (фото: pixabay.com)
Автор: Юлія Гаюк

Україна перейшла на новоюліанський церковний календар, і дати майже всіх свят зсунулися на 13 днів назад.

РБК-Україна (проєкт Styler) публікує новий календар церковних свят на грудень 2023 року.

Нові дати свят

  • 1 грудня - святого пророка Наума.
  • 2 грудня - святого пророка Аввакума.
  • 3 грудня - святого пророка Софонія.
  • 4 грудня - святої великомучениці Варвари, преподобного Йоана Дамаскина.
  • 5 грудня - преподобного і богоносного Сави Освяченого.
  • 6 грудня - святого Миколая.
  • 7 грудня - святого Амвросія, єпископа Медіоланського.
  • 8 грудня - преподобного Патапія.
  • 9 грудня - зачаття святої Анни.
  • 10 грудня - святих мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа.
  • 11 грудня - священномучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Св. прп. ісп. Теодора Студита.
  • 12 грудня - преподобного Спиридона чудотворця.
  • 13 грудня - святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія, Ореста; святої мучениці діви Лукії.
  • 14 грудня - святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Аріяна та Каленика.
  • 15 грудня - святого священномученика Єлевтерія; преподобного Павла; святого Стефана.
  • 16 грудня - святого пророка Аггея.
  • 17 грудня - святого пророка Даниїла; святих трьох отроків Ананія, Азарія та Мисаїла.
  • 18 грудня - святого мученика Севастіяна і тих, хто з ним.
  • 19 грудня - святого мученика Боніфатія.
  • 20 грудня - святого священномученика Ігнатія Богоносця.
  • 21 грудня - святої мучениці Юліянії.
  • 22 грудня - святої великомучениці Анастасії
  • 23 грудня - святих десятьох мучеників, що в Криті.
  • 24 грудня - Святвечір, святої преподобномучениці Євгенії.
  • 25 грудня - Різдво Христове.
  • 26 грудня - Собор Пресвятої Богородиці; святого священномученика Євтимія.
  • 27 грудня - святого апостола, первомученика і диякона Стефана.
  • 28 грудня - святих мучеників, спалених в Нікодимії.
  • 29 грудня - святих новонароджених, за Христа вбитих у Вифлеємі
  • 30 грудня - святої мучениці Анісії.
  • 31 грудня - преподобної Меланки Римлянки; святих праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього, Щедрий вечір.

Перехід на новий календар

З 1 вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар, а саме Новоюліанський. Його розробив сербський астроном Мілутін Міланкович у 1923 році.

Новоюліанський календар "відмотує" всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі:

  • Різдво Пресвятої Богородиці - 8 вересня (замість 21 вересня)
  • Воздвиження Чесного Хреста Господнього - 14 вересня (замість 27 вересня)
  • Покров Пресвятої Богородиці - 1 жовтня (замість 14 жовтня)
  • Введення до Храму Пресвятої Богородиці - 21 листопада (замість 4 грудня)
  • Андрія Первозванного - 30 листопада (замість 13 грудня)
  • День святого Миколая - 6 грудня (замість 19 грудня)
  • Різдво - 25 грудня (замість 7 січня)
  • Собор Пресвятої Богородиці - 26 грудня (замість 8 січня)
  • День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) - 31 грудня (замість 13 січня)
  • Святого Василя Великого - 1 січня (замість 14 січня)
  • Хрещення Господнє - 6 січня (замість 19 січня)
  • Стрітення Господнє - 2 лютого (замість 15 лютого)
  • Благовіщення Діви Марії - 25 березня (замість 7 квітня)
  • Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) - 24 червня (замість 7 липня)
  • Святих апостолів Петра та Павла - 29 червня (замість 12 липня)
  • День Іллі Пророка - 20 липня (замість 2 серпня)
  • Маковія, Медовий Спас - 1 серпня (замість 14 серпня)
  • Преображення Господнє (Яблучний Спас) - 6 серпня (замість 19 серпня)
  • Успіння Пресвятої Богородиці - 15 серпня (замість 28 серпня)
  • Усікновення голови Іоанна Предтечі - 29 серпня (замість 11 вересня)

Раніше ми розповідали, коли будуть батьківські суботи у 2023 році за новим календарем.

Читайте також, чому новоюліанський календар є більш правильним ніж григоріанський.

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