Netflix показал полный трейлер "Игры в кальмара-3": еще больше напряжения и неожиданностей (видео)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный YouTube-канал стримингового сервиса.

По словам создателей, третий сезон станет настоящей кульминацией - еще глубже, сложнее и жестче, чем предыдущие.

Режиссер и сценарист Хван Дон Хёк предупреждает: зрители увидят не просто новые игры, а серьезное моральное испытание для человеческой сущности.

В центре событий снова - Сон Ги Хун, игрок под номером 456. Он возвращается в водоворот опасной игры, но на этот раз - с четкой целью: разрушить ее изнутри.

Кадр из сериала "Игра в Кальмара"

В трейлере мы видим его в эмоциональном надрыве - в сцене, которая уже успела поразить зрителей. Герой кричит охранникам: "Почему вы меня не убили? Почему оставили живым?"

Ему отвечает лишь тишина и взгляд загадочного Ин Хо - Фронтмена, чья личность стала известной в конце второго сезона.

Новый сезон обещает быть настоящими эмоциональными качелями. Хван Дон Хёк заявил в интервью Screenrant, что работал над тем, чтобы в этой части показать не просто битвы на выживание, а внутреннюю борьбу человека с собой.

"Я хочу, чтобы новые игры были не просто жестокими, а символическими. Они должны выявить не только слабость, но и способность противостоять. Это последний сезон, и он должен быть памятным", - подчеркнул режиссер.

Кадр из сериала "Игра в Кальмара"

Он также признался, что вдохновлялся собственными воспоминаниями из детства - так же как и в первом сезоне.

На этот раз среди новых испытаний особую роль будет играть страх высоты, а детский плач, который звучит в трейлере, может намекать на один из самых трагических моментов истории.

В актерский состав возвращаются звезды предыдущих частей - Ли Чон Че, Ли Бьон Хон, Ви Ха Чжун. А к команде присоединились новые лица: Им Си Ван, Кан Ха Ниль и другие известные южнокорейские актеры.

Финал, как обещает Хван Дон Хёк, станет не просто заключительным эпизодом, а смысловым ядром всей истории.

"Я написал финал так, чтобы он навсегда остался в памяти зрителей", - сказал режиссер. И добавил, что главное послание сериала - "борьба за человеческое лицо в нечеловеческих условиях" - получит наиболее эмоциональное воплощение именно здесь.

"Игра в кальмара" впервые появилась на Netflix в сентябре 2021 года и мгновенно стала глобальным феноменом - первый сезон собрал рекордные 265 миллионов просмотров и возглавил все рейтинги платформы.

Лишь немного отстала "Венсдей" с 252 миллионами. Второй сезон "Игры в кальмара" посмотрели 192 миллиона раз - это третий самый успешный проект в истории Netflix.

Премьера третьего сезона уже не за горами: все эпизоды выйдут на Netflix 27 июня 2025 года.