Трамп угрожает увольнением федеральным служащим из-за дистанционной работы
Президент США Дональд Трамп выступил против того, чтобы федеральные служащие работали дома, поскольку его администрация инициирует возвращение на работу в офис. В противном случае он угрожает им увольнением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Выступая перед сторонниками на конференции консерваторов (СPAC) под Вашингтоном, Трамп предположил, что если бы работал удаленно, его игра в гольф значительно улучшилась бы.
"Если они не появятся на работе, мы их уволим. Другими словами, вы должны идти в офис", - сказал Трамп.
Издание отмечает, что в прошлую субботу, понедельник, вторник и среду Трамп провел выходные во Флориде и играл в гольф. Президент размышлял о том, что, работая удаленно, он будет говорить по телефону, говоря, что он "действительно работает", но также спрашивая: "где мои клюшки?".
Напомним, что Дональд Трамп обратился к миллиардеру Илону Маску и призвал его быть более агрессивным в отношении сокращения федерального правительства. Призыв был сделан несмотря на возмущение в Штатах по поводу увольнений и значительного сокращения расходов.
Департамент эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет Маск - структура, которая охватила все федеральные правительственные учреждения, уволив десятки тысяч государственных служащих.
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