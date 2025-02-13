Может ли Маск получить доступ к оружию Судного дня?

Илон Маск и его департамент DOGE получили доступ к государственным системам, включая Министерство энергетики США, отвечающее за ядерное оружие. Это вызвало беспокойство, но власти заверяют, что атомные секреты остаются вне их досягаемости.

О том, какие риски несет растущее влияние Маска, и сможет ли он получить доступ к “ядерному чемоданчику” США, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Содержание

Действительно ли ядерное оружие в безопасности?

США обладают одним из самых мощных ядерных арсеналов в мире, способным уничтожить всю цивилизацию несколько раз. Формально только президент имеет полномочия отдавать приказ о запуске ядерных ракет, но DOGE постепенно приближается к этим системам.

На пресс-конференции 7 февраля Трамп заявил, что поручил Маску и DOGE оптимизировать расходы Пентагона. Получение доступа к Национальному управлению ядерной безопасности (NNSA) теперь уже не кажется невозможным.

Тем не менее эксперты утверждают, что подключиться к системам ядерного управления через обычный компьютер, подключенный к сети DOE, практически невозможно.

"Я не представляю, чтобы Маск мог это сделать. Вероятность нулевая. Я просто не понимаю, как это может произойти", - заявил один из сотрудников Госдепа, пожелавший остаться анонимным

Чтобы запустить ядерное оружие, нужен не только доступ к системе, но и физическое присутствие операторов. Например, на подводной лодке экипаж должен выполнить целую серию действий для запуска ракеты.

В шахтах с межконтинентальными баллистическими ракетами офицеры обязаны повернуть специальные ключи. Даже если бы Маск или его сотрудники захотели получить контроль, им пришлось бы буквально проникнуть на военные базы, подлодки или бомбардировщики.

Предполагаемые мировые запасы ядерных боеголовок (фото:Federation of American Scientists)

Можно ли взломать ядерные коды?

Командные системы американского ядерного арсенала не подключены к интернету и функционируют в закрытой сети, созданной специально для ядерных сил. Они также весьма устаревшие: многие из них работают на оборудовании 1960-1970-х годов.

Пентагон медленно модернизирует их, но процесс идет с трудом. Например, только в 2019 году ВВС США перестали использовать 8-дюймовые дискеты 1970-х годов для работы ядерных компьютеров.

"Большая часть этих систем - это устаревшие технологии. Я гораздо больше беспокоюсь о том, что эти системы могут просто выйти из строя в кризисной ситуации", - говорит сотрудник Госдепа.

К тому же в массовой культуре существует миф, что американские ядерные ракеты автоматически запустятся в случае атаки. Однако это не так: окончательное решение всегда остается за президентом, и приказ о запуске должны подтвердить несколько высокопоставленных военных.

Некоторые эксперты по ядерным вооружениям тоже скептически относятся к идее, что современные системы могут быть взломаны, считая, что они недостаточно современны для этого.

Но есть более реалистичный путь, по которому Маск мог бы получить доступ к ядерному оружию: через Трампа.

"Если Маск действительно хотел бы захватить контроль, ему достаточно убедить Трампа в том, что ядерная война неизбежна. А учитывая его богатство и доверчивость Трампа, это не такая уж сложная задача,"- считает Алекс Веллерстайн, доцент Технологического института Стивенса.

Чтобы отдать приказ о ядерном ударе, президент должен использовать "Ядерный чемоданчик" - кожаный алюминиевый кейс, который всегда находится рядом с ним. Внутри - коммуникационное оборудование, позволяющее связаться с Национальным военным командным центром в Пентагоне.

Военный помощник несет портфель, известный как "ядерный футбольный мяч", возле Белого дома, июль 2021 год (фото: Britannica)

Для подтверждения личности президент должен использовать "Бисквит" - ламинированную карточку с кодами аутентификации, обновляемыми ежедневно Агентством национальной безопасности.

"Президент не имеет прямых кодов для запуска. У него есть только код, который подтверждает его личность," - поясняет сотрудник Госдепа.

Таким образом, для Маска есть два пути: либо получить "Бисквит" и обойти систему безопасности, либо просто убедить Трампа произнести нужный код.

"Вне этих вариантов у него нет ни единого шанса," - резюмирует источник.

Но в мире, где границы между властью, деньгами и технологиями становятся все более размытыми, даже такие сценарии уже не кажутся столь уж невозможными.

Правила, регулирующие применение ядерного оружия, могут измениться в любой момент - и это один из самых тревожных аспектов происходящего. Так называемый "Ядерный чемоданчик" и кодовая карточка "Бисквит" существуют лишь потому, что когда-то были признаны лучшим способом передачи президентского приказа о запуске ракет. Но Дональд Трамп может пересмотреть этот процесс в любой момент и по любой причине.

Как объясняет эксперт по ядерным вооружениям Алекс Веллерстайн, правила доступа к ядерным системам крайне строгие. Они включают требования к допускам, проверкам надежности и многому другому. Однако все эти нормы установлены исполнительной властью и могут быть изменены президентом. В прошлом некоторые лидеры США уже передавали полномочия по использованию ядерного оружия военным.

Алекс Веллерстайн, историк, доцент Технологического института Стивенса (фото: CNN)

Так, президент Дуайт Эйзенхауэр уполномочил командующих в Тихоокеанском регионе отдавать приказы о ядерных ударах при определенных обстоятельствах. Эту практику продолжили Джон Кеннеди и Линдон Джонсон.

Теперь же тревогу вызывает тот факт, что сотрудники DOGE - многие из которых не имеют необходимых допусков - уже получили доступ к засекреченным системам.

Даже в худшем случае никто не может просто нажать большую красную кнопку и открыть шахту с ракетами. "Президент обладает лишь властью, а не технической возможностью," - поясняет сотрудник Госдепа. "Запуск ядерного оружия невозможен без участия десятков людей".

В теории, любой из этих людей - будь то офицер на подлодке или оператор ракетной шахты - может разорвать цепочку команд.

“Все эти сценарии строятся на предположении, что военные будут подчиняться приказам. Я хотел бы верить, что они откажутся. Но это тоже крайне сложное решение", - говорит Веллерстайн.

Где настоящий ядерный риск?

Реальная угроза исходит не столько от воображаемого хакерского доступа Маска к пусковым кодам, сколько от того, кто сейчас находится внутри Министерства обороны и Министерства энергетики.

Некоторые сотрудники DOGE уже вызывают беспокойство. Например, один из них - Эдвард Користин - связан с киберпреступностью и в прошлом управлял сайтами в России. В нормальной ситуации таким людям никогда бы не дали доступ к секретной информации. Но сейчас они работают в структурах, курирующих национальную безопасность.

"Каждый сотрудник DOGE - это потенциальная уязвимость в системе защиты ядерных данных", - отмечает источник в Госдепе. Особенно это касается персональной информации людей, имеющих допуски к секретным материалам. Такая информация - находка для разведок России и Китая, которые могут использовать ее для шантажа чиновников.

Кроме того, ядерное оружие оставляет после себя радиоактивные отходы. США до сих пор не ликвидировали последствия Манхэттенского проекта, а многие американцы продолжают страдать от радиационного заражения.

При президенте Джо Байдене Министерство энергетики выделило 8,2 миллиардов долларов на очистку территорий, пострадавших от ядерных программ США. Но теперь есть опасения, что Маск и DOGE могут посчитать это "излишним экологическим активизмом".

Обелиск на месте испытания первой атомной бомбы, испытательный полигон Аламогордо (фото: Wikimedia)

Два триллиона долларов под контролем Маска

Сейчас США находятся в процессе масштабной модернизации ядерных сил. Этот проект был запущен при Бараке Обаме и продлится 25 лет. Страна потратит на него почти 2 трлн долларов, которые пойдут на строительство новых шахт для ракет, обновление ядерного арсенала, модернизацию компьютерных систем и строительство новых атомных подлодок.

Это огромный бюджет, который легко может стать объектом коррупции и мошенничества. И теперь именно Маск и DOGE отвечают за его аудит.