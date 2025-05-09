Без медалей, но с отличием: что изменится для выпускников-отличников

В прошлом году школьная система Украины отказалась от традиционных золотых и серебряных медалей. Теперь самые успешные выпускники и выпускницы 9 и 11 классов будут получать свидетельства с отличием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки .

В министерстве напомнили, что в системе награждения высоких достижений учеников и учениц украинских учебных заведений еще в прошлом году произошли важные изменения.

Приказом МОН Украины от 20 декабря 2024 года № 1771 прекращен выпуск и вручение золотых и серебряных медалей "За высокие достижения в учебе" и "За достижения в учебе".

Отныне выпускники и выпускницы будут получать свидетельства с отличием.

Кто получит свидетельство с отличием

Выпускники 9 класса получат свидетельство о базовом среднем образовании с отличием, если имеют оценки 10-12 баллов по всем предметам за 9 класс и государственной итоговой аттестации.

Стоит заметить, что оценки за 5-8 классы не будут учитываться.

Выпускники 11 (12) класса получат свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием, если имеют оценки 10-12 баллов по всем предметам, которые изучались на уровне профильного среднего образования, и государственной итоговой аттестации.

Отметим, что в этом случае также учитываются:

оценки за 11(12) класс;

оценки за 10 класс (но только по тем предметам, изучение которых завершилось в 10 классе).

Будут ли другие школьные награды

Несмотря на то, что государство не производит золотые и серебряные медали за средства госбюджета, учебные заведения, местные органы власти, общественные объединения и другие организации могут самостоятельно вводить различные формы поощрения для учеников - например,

грамоты,

похвальные листы,

золотые и серебряные медали.

Также руководителям и руководительницам учебных заведений для награждения учеников и учениц свидетельствами с отличием важно учитывать не только формальные требования к высоким баллам, но и личные достижения таких учеников и учениц.

Изменения уже введены с декабря 2024 года и в дальнейшем они будут действовать постоянно.