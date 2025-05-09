Без медалей, но с отличием: что изменится для выпускников-отличников
В прошлом году школьная система Украины отказалась от традиционных золотых и серебряных медалей. Теперь самые успешные выпускники и выпускницы 9 и 11 классов будут получать свидетельства с отличием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки.
В министерстве напомнили, что в системе награждения высоких достижений учеников и учениц украинских учебных заведений еще в прошлом году произошли важные изменения.
Приказом МОН Украины от 20 декабря 2024 года № 1771 прекращен выпуск и вручение золотых и серебряных медалей "За высокие достижения в учебе" и "За достижения в учебе".
Отныне выпускники и выпускницы будут получать свидетельства с отличием.
Кто получит свидетельство с отличием
Выпускники 9 класса получат свидетельство о базовом среднем образовании с отличием, если имеют оценки 10-12 баллов по всем предметам за 9 класс и государственной итоговой аттестации.
Стоит заметить, что оценки за 5-8 классы не будут учитываться.
Выпускники 11 (12) класса получат свидетельство о полном общем среднем образовании с отличием, если имеют оценки 10-12 баллов по всем предметам, которые изучались на уровне профильного среднего образования, и государственной итоговой аттестации.
Отметим, что в этом случае также учитываются:
- оценки за 11(12) класс;
- оценки за 10 класс (но только по тем предметам, изучение которых завершилось в 10 классе).
Будут ли другие школьные награды
Несмотря на то, что государство не производит золотые и серебряные медали за средства госбюджета, учебные заведения, местные органы власти, общественные объединения и другие организации могут самостоятельно вводить различные формы поощрения для учеников - например,
- грамоты,
- похвальные листы,
- золотые и серебряные медали.
Также руководителям и руководительницам учебных заведений для награждения учеников и учениц свидетельствами с отличием важно учитывать не только формальные требования к высоким баллам, но и личные достижения таких учеников и учениц.
Изменения уже введены с декабря 2024 года и в дальнейшем они будут действовать постоянно.
Подробнее о том, что в Украине официально отменили награждение выпускников 11-х классов золотыми и серебряными медалями, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что в прошлом году глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что изготовление золотых и серебряных медалей для выпускников учреждений общего среднего образования за средства государственного бюджета является нецелесообразным по ряду причин.
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