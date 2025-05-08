Контракт по-новому: цены на обучение в украинских вузах взлетят этим летом

С 2025 года стоимость контрактного обучения в государственных учреждениях высшего образования на ряде престижных специальностей возрастет - цена должна соответствовать фактическим затратам государства на подготовку одного бюджетного студента.

РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua сообщает, что соответствующая норма предусмотрена постановлением Кабинета Министров №417, которое уже подписано.

Что измениться в расчете стоимости обучения

Согласно постановлению, отныне обучение на контракте для отдельных специальностей не может стоить меньше, чем государство тратит на обучение бюджетника на той же специальности в конкретном ВУЗе. Речь идет о введении предельной (минимальной) стоимости контракта, которую университеты обязаны учитывать при формировании цен.

Это правило касается более 50 специальностей, в частности:

гуманитарные науки и искусство - журналистика, дизайн, аудиовизуальное искусство, филология (кроме украинистики и классических языков);

социальные науки и управление - экономика, политология, международные отношения, социология, психология, публичное управление, право;

бизнес и финансы - менеджмент, маркетинг, учет и налогообложение, финансы;

ИТ и технические науки - прикладная математика, программная инженерия, компьютерные науки, кибербезопасность, архитектура;

медицина - стоматология, медицина, педиатрия, фармация, медсестринство;

сфера услуг - гостинично-ресторанное дело, туризм;

транспорт - морской и внутренний водный транспорт.

Новую стоимость должны объявить до 19 мая

Вузы должны обнародовать информацию о стоимости обучения на первый курс и общую сумму за весь срок обучения не позднее чем за два месяца до начала приема документов. Поскольку регистрация заявлений на поступление начинается 19 июля, новые прайсы университеты должны показать до 19 мая 2025 года.

Такие требования прописаны в "Порядке формирования минимального размера платы за обучение", утвержденном КМУ.

Аргументы МОН

В Министерстве образования и науки объясняют: нововведение должно решить проблему заниженных контрактных ставок, которые часто ниже расходов государства на обучение одного бюджетника.

"Когда государство выделяет 55-56 тысяч гривен на одного студента, а контракт стоит 25 тысяч, возникает логичный вопрос: кто покрывает разницу? Часто - само же государство. Это демотивирует преподавателей и приводит к деградации образовательной системы", - объясняет заместитель министра образования Михаил Винницкий.

По его мнению, новые правила помогут университетам иметь стабильное финансирование, что позволит повысить качество подготовки, сохранить профессиональных преподавателей и обеспечить материально-техническую базу.

Позиция ректоров

Однако не все педагоги поддерживают инициативу правительства. Ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Станислав Николаенко заявил, что новая система противоречит европейским подходам, где образование в государственных вузах для граждан ЕС - бесплатное или символическое по цене.

"Анализ показывает, что после вступления в силу постановления №417 стоимость обучения в Украине станет выше, чем в ряде университетов Польши, Чехии, Словакии. Это лишь ускорит выезд украинской молодежи за границу", - подчеркнул он.

1 мая Союз ректоров обратился к Президенту Украины с просьбой остановить действие постановления №417. В письме говорится о рисках для доступности высшего образования и негативных последствиях для украинских ВУЗов.

После публикации обновленных цен станет понятно, насколько подорожает обучение на конкретных специальностях. Между тем университеты должны учесть позицию МОН, одновременно сохранив конкурентоспособность для абитуриентов.