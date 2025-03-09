Новинки маникюра на весну: какие дизайны выбрать в марте 2025 года

Маникюр "бархатное стекло" и цветочные мотивы

Как известно, дизайн "бархатное стекло" объединяет в себе два самых завораживающих тренда в области ногтей - мерцающий, магнитный бархатный лак и глянцевое, похожее на стекло покрытие. А весной этот тренд можно дополнить изображениями цветов, сухоцветами же объемными рисунками, а также бусинами или стразами.



Трендовый маникюр на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Маникюр с аурой

Маникюр с аурой - это один из самых интересных и креативных трендов в маникюре, который будет актуален в 2025 году. Он представляет собой эффект на ногтях, напоминающий свечение или ореол вокруг ногтя. Это может быть как плавный переход цветов, так и использование особых техник для создания впечатления свечения. Такой нейл-арт придает образу магии и утонченности.



Маникюр с аурой (фото: instagram.com/heygreatnails)

Френч с розовыми кончиками

Французский маникюр с розовыми кончиками - это стильный и утонченный вариант классического маникюра, который идеально подходит для весны 2025 года. Этот дизайн сочетает в себе элегантность традиционного французского маникюра и нежность розового оттенка, создавая мягкий и романтичный образ. Добавьте немного блеска, используя стразы, блестки или небольшие рисунки на розовых кончиках. Это придаст маникюру праздничный и яркий вид, который идеально подойдет для особых случаев.



Необычный френч на весну 2025 года (фото: instagram.com/heygreatnails)

Маникюр в технике омбре

Омбре на ногтях представляет собой плавный переход цветов от одного оттенка к другому, создавая эффект градиента. Этот стильный и универсальный дизайн можно адаптировать под любой повод и вкус - от нежных пастельных до ярких и контрастных оттенков. Например, можно использовать контрастные цвета, такие как розовый и фиолетовый, оранжевый и красный, или желтый и синий. Дополнить такой дизайн можно рисунками нежных ромашек.



Маникюр омбре также в тренде (фото: instagram.com/heygreatnails)

Маникюр с 3D-эффектом

Вариант нейл-арта на весну 2025 - с объемными элементами. Мелкие жемчужины, приклеенные на ногти, создают мягкий и элегантный объем. Такой маникюр выглядит очень утонченно и подойдет как для повседневной носки, так и для особых случаев.



Необычный маникюр с 3D-эффектом (фото: instagram.com/heygreatnails)

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