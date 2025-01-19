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Маникюр "бархатное стекло" становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Воскресенье 19 января 2025 13:30
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Маникюр "бархатное стекло" становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025 Как выглядит трендовый маникюр-2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В последние годы мастера нейл-арта радуют нас множеством необычных трендов. Бархатные ногти стали фаворитами осени и зимы, а гелевые - весны и лета. В 2025 году эти два направления объединились в новый тренд - бархатные стеклянные ногти. Этот стиль стремительно набирает популярность и уже покорил социальные сети.

РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку с новым вариантом трендового маникюра.

Маникюр "бархатное стекло" объединяет в себе два самых завораживающих тренда в области ногтей - мерцающий, магнитный бархатный лак и глянцевое, похожее на стекло покрытие.

Маникюр &quot;бархатное стекло&quot; становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Маникюр "бархатное стекло" (фото: instagram.com/disseynails)

Как создать бархатные стеклянные ногти?

У вас есть два способа воплотить этот тренд в жизнь: отправиться в салон или сделать маникюр дома.

Маникюр в салоне

Профессиональные мастера используют магнитный гель-лак, который наносят поверх прозрачной базы. Такой маникюр выглядит безупречно благодаря использованию качественных материалов и специальных техник. Кроме того, он сохраняет свой вид дольше, чем домашний вариант.

Маникюр &quot;бархатное стекло&quot; становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Вариант маникюра "бархатное стекло" (фото: instagram.com/memnails)

Маникюр дома

Создать бархатные стеклянные ногти самостоятельно тоже возможно, даже если результат будет чуть менее стойким. Для этого вам понадобятся:

  • магнитный лак для создания бархатного эффекта
  • прозрачное базовое покрытие для гладкости
  • глянцевый топ для завершающего блеска.

Маникюр &quot;бархатное стекло&quot; становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Бархатные стеклянные ногти (фото: instagram.com/memnails)

Шаги просты: нанесите базу, добавьте магнитный лак и завершите всн глянцевым топом.

Альтернатива: бархатные наклейки

Если вам не хочется возиться с лаками, попробуйте готовые бархатные наклейки. Они просты в использовании и позволяют быстро добиться трендового результата.

Какие оттенки маникюра "бархатное стекло" в моде

Темно-бирюзовый

Маникюр &quot;бархатное стекло&quot; становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Вариант модного маникюра (фото: instagram.com/heygreatnails)

Нежно-розовый

Маникюр &quot;бархатное стекло&quot; становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Бархатный маникюр (фото: instagram.com/sansungnails)

Бледно-сиреневый френч

Маникюр &quot;бархатное стекло&quot; становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Стильный дизайн (фото: instagram.com/memnails)

Вишневый

Маникюр &quot;бархатное стекло&quot; становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Вишневый бархатный маникюр (фото: instagram.com/disseynails)

Фиолетовый

Маникюр &quot;бархатное стекло&quot; становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Фиолетовый маникюр (фото: instagram.com/sansungnails)

Разноцветные ногти

Маникюр &quot;бархатное стекло&quot; становится трендом: 11 модных идей на зиму 2025

Разноцветный маникюр (фото: instagram.com/lauradidmynails)

Ранее мы рассказали про главные тренды маникюра на 2025 год.

Также прочитайте про маникюр Селены Гомес на "Золотом глобусе-2025".

Для написания материала были использованы Instagram-страницы мастеров нейл-арта: Aistė Haas, San Sung Kim, Mutsa E M, Dayanna Issey Sapiens, Laura B. Malarkey, Sarah Haidar.

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