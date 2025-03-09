UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Новинки манікюру на весну: які дизайни вибрати в березні 2025 року

Трендовий манікюр на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Весна 2025 року приносить із собою нові та яскраві тренди у світі манікюру, які не тільки піднімуть настрій, а й додадуть свіжості вашому образу. Цього сезону дизайнери пропонують експерименти з квітами, текстурами та об'ємними елементами, створюючи незвичайні та стильні дизайни.

РБК-Україна (проєкт Styler) зробило для вас добірку з новими весняними дизайнами, які точно виділять вас із сірого натовпу.

Манікюр "оксамитове скло" і квіткові мотиви

Як відомо, дизайн "оксамитове скло" об'єднує в собі два найбільш заворожливі тренди в царині нігтів - мерехтливий, магнітний оксамитовий лак і глянсове, схоже на скло покриття. А навесні цей тренд можна доповнити зображеннями квітів, сухоцвітами ж об'ємними малюнками, а також намистинами або стразами.

Трендовий манікюр на весну 2025 (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр з аурою

Манікюр з аурою - це один з найцікавіших і найкреативніших трендів у манікюрі, який буде актуальним у 2025 році. Він являє собою ефект на нігтях, що нагадує світіння або ореол навколо нігтя. Це може бути як плавний перехід кольорів, так і використання особливих технік для створення враження світіння. Такий нейл-арт надає образу магії та витонченості.

Манікюр з аурою (фото: instagram.com/heygreatnails)

Френч із рожевими кінчиками

Французький манікюр з рожевими кінчиками - це стильний і витончений варіант класичного манікюру, який ідеально підходить для весни 2025 року. Цей дизайн поєднує в собі елегантність традиційного французького манікюру і ніжність рожевого відтінку, створюючи м'який і романтичний образ. Додайте трохи блиску, використовуючи стрази, блискітки або невеликі малюнки на рожевих кінчиках. Це додасть манікюру святкового і яскравого вигляду, який ідеально підійде для особливих випадків.

Незвичайний френч на весну 2025 року (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр у техніці омбре

Омбре на нігтях являє собою плавний перехід кольорів від одного відтінку до іншого, створюючи ефект градієнта. Цей стильний і універсальний дизайн можна адаптувати під будь-який привід і смак - від ніжних пастельних до яскравих і контрастних відтінків. Наприклад, можна використовувати контрастні кольори, такі як рожевий і фіолетовий, помаранчевий і червоний, або жовтий і синій. Доповнити такий дизайн можна малюнками ніжних ромашок.

Манікюр омбре також у тренді (фото: instagram.com/heygreatnails)

Манікюр із 3D-ефектом

Варіант нейл-арту на весну 2025 - з об'ємними елементами. Дрібні перлини, приклеєні на нігті, створюють м'який і елегантний об'єм. Такий манікюр має дуже витончений вигляд і підійде як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків.

Незвичний манікюр з 3D-ефектом (фото: instagram.com/heygreatnails)

Вас також може зацікавити

Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і красу Byrdie, сторінка в Instagram майстра манікюру Aistė Haas.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиСтиль життяТренди