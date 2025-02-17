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Лучшие идеи маникюра на весну. 5 дизайнов, которые выглядят действительно дорого

Понедельник 17 февраля 2025 07:15
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Лучшие идеи маникюра на весну. 5 дизайнов, которые выглядят действительно дорого Стильный маникюр на весну (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Скоро начнется весна, а потому многим модницам хочется добавить в свой образ яркости, свежести и изящества. И в этом поможет маникюр, стильные дизайны преобразят ручки и сделают их по-настоящему роскошными.

Какой маникюр выглядит дорого и что будет в моде этой весной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Блестки и втирка

Этот дизайн делает ручки очень изящными. Его большой плюс в том, что втирку можно делать на ногтях любой формы и длины. Если вы любите короткий маникюр или квадрат с острыми углами, или же вам по душе длинная "балерина" - светлое покрытие с легким блеском будет прекрасно выглядит в любом случае.

Маникюр "черепашки"

Такой дизайн будет удачно смотреться на ручках любого возраста. Он не слишком яркий, но при этом наделен своей интересной "изюминкой". К тому же, этот дизайн могут повторить и те, кто самостоятельно красит ногти, и те, кто ходит делать покрытие в салоне.

Молочный металлик

А этот дизайн чем-то похож на первый, но он без блесток и подразумевает более плотный оттенок покрытия. И если вы любите молочные ногти, попробуйте добавить трендовый акцент в виде серебряной втирки. Казалось бы, ничего сложного, а такие ноготочки моментально становятся неотразимыми.

"Кошачий глаз"

Не стоит думать, что "кошачий" дизайн бывает только темным или практически прозрачным. Попробуйте такой эффект на теплых телесных оттенках, вы будете удивлены - переливы цвета будут выглядеть очень дорого.

Красный витраж

Этот дизайн "взорвал" тренды в канун Дня всех влюбленных. И он оказался настолько удачным, что будет модным еще и весной. Важно лишь правильно подобрать оттенки. Черный (который нужно наносить первым) должен быть максимально насыщенным, а красный - полупрозрачным, но с "правильной" краснотой (без морковного цвета).
Лучшие идеи маникюра на весну. 5 дизайнов, которые выглядят действительно дорогоСтильный маникюр на весну (скриншот)

Напомним, ранее мы рассказывали, как стилизовать кожаные штаны.

Кроме этого, узнайте, с чем носить трендовую юбку-шорты.

Во время написания материала были использованы источники: Instagram-страницы с никами "iramshelton", "sedjames", "___takamuu___".

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