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Маникюр Дженнифер Лопес - самый большой тренд весны 2025: как он выглядит

Воскресенье 23 февраля 2025 14:10
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Маникюр Дженнифер Лопес - самый большой тренд весны 2025: как он выглядит Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Катерина Собкова

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес известна своим безупречным стилем, и ее маникюр не исключение. Если вы еще в поисках стильной идеи для весеннего нейл-арта, предлагаем посмотреть, какой дизайн выбрала звезда для поездки в Дубай.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать о дизайне с хрустальными бабочками.

На днях известная певица появилась в Дубае в брючном костюме от всемирно известного бренда Saint Laurent. Она выбрала пиджак в стиле оверсайз и брюки самого трендового оттенка 2025 года - темно-коричневого. Образ Лопес дополнила черной шелковой блузкой, солнцезащитными очками и миниатюрным клатчем.

Также многие обратили на необычный маникюр селебрити. Вместо однотонного дизайна, она выбрала сложный маникюр с рисунками и кристаллами Swarovski.

Мастер маникюра актрисы Том Бачик назвал этот необычный дизайн "Поцелуи бабочек". Так, Лопес предпочитает форму ногтей "балерина".
Маникюр Дженнифер Лопес - самый большой тренд весны 2025: как он выглядит
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Для создания дизайна с хрустальными бабочками на ногтях необходимо сначала нанести базовый слой, а также светло-фиолетовый оттенок с шиммерными блестками. На некоторых ногтях рисуем французские кончики с помощью черного гель-лака, а на других - бабочек. Также следует украсить один или два ногтя кристаллами разной формы и размеров.
Маникюр Дженнифер Лопес - самый большой тренд весны 2025: как он выглядит
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Почему стоит выбрать маникюр с хрустальными бабочками весной 2025

Изысканность и блеск

Хрустальные элементы, такие как стразы или камни, добавляют блеска и роскоши, при этом бабочки создают нежный и воздушный эффект. Это делает маникюр подходящим как для торжественных мероприятий, так и для повседневных образов, когда хочется добавить яркости.

Романтичный и символичный дизайн

Бабочки символизируют трансформацию, свободу и красоту, что делает этот маникюр особенно привлекательным для тех, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность и женственность.

Идеальный выбор для весны

Маникюр с бабочками идеально вписывается в весеннюю атмосферу, когда природа пробуждается и хочется носить что-то легкое, яркое и вдохновляющее.
Маникюр Дженнифер Лопес - самый большой тренд весны 2025: как он выглядит
Маникюр Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/tombachik)

Ранее мы рассказали про маникюр Селены Гомес и Хейли Бибер.

Также читайте, почему маникюр "бархатное стекло" становится трендом.

Для написания материала были использованы такие источники: издание о моде и красоте Byrdie, страницы в Instagram Дженнифер Лопес и Тома Бачика.

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