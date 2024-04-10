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В новых вейпах обнаружили смертоносный "зомби-наркотик", которым усыпляют коров

В новых вейпах обнаружили опасное вещество (фото: flickr.com)
Автор: Ирина Костенко

На рынке Великобритании обнаружили опасные электронные сигареты - вейпы THC на основе каннабиса, содержащие опасное седативное средство и анальгетик для животных - ксилазин, который еще называют "зомби-наркотик". В США сложившуюся ситуацию уже назвали "новой угрозой для нации".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о ксилазине и почему эксперты бьют тревогу.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Express.co.uk, Wikipedia.

Что известно о ксилазине

Ксилазин - это седативное средство и анальгетик, который чаще всего используют для животных (включая лошадей и крупный рогатый скот).

Он вызывает успокаивающее, обезболивающее и даже миорелаксирующее действие путем подавления прохождения импульсов по сенсорным путям центральной нервной системы организма.

Животным ксилазин (или препараты на его основе) дают, в частности:

  • для успокоения при чрезмерном возбуждении или транспортировке
  • для обезболивания или временного обездвиживания при хирургических вмешательствах
  • для усыпления - как анестезирующее средство и т.п.

Почему ученые бьют тревогу

Еще в мае 2022 года в Великобритании была зафиксирована одна смерть, связанная с ксилазином. 43-летний Карл Уорбертон, употреблявший героин с добавлением фентанила и ксилазина, был найден мертвым в гостиной собственного дома.

Тогда коронер назвал причиной смерти острый аспирационный пневмонит - поражение легких вследствие острого воспаления, возникающего чаще всего после химического ожога дыхательных путей и легочной паренхимы. То есть речь шла о повреждениях, вызванных вдыханием токсинов.

На фоне распространения использования ксилазина на черном рынке эксперты опасаются увеличения количества смертей.

Кроме вейпов "зомби-наркотик" нашли также в таблетках, продаваемых под видом кодеина, диазепама и даже валиума.

"Люди могут не осознавать, что на самом покупают. Они думают, что получают вейп THC, но он может содержать гораздо больше, чем они ожидают. Это действительно тревожно", - подчеркнул один из исследователей из Королевского колледжа Лондона доктор Коупленд.

Что предлагают эксперты

Исходя из сложившейся ситуации, недавно британский консультативный совет по злоупотреблению наркотиками призвал правительство страны включить ксилазин в препараты "класса C".

Это поставило бы его на одну ступень с запрещенным веселым газом (закисью азота), анаболическими стероидами и бензодиазепинами (психоактивными веществами со снотворными, седативными, миорелаксирующими или противосудорожными эффектами).

Уточняется, что люди, имеющие при себе препараты "класса С" (владеющие ими), могут быть заключены в тюрьму на два года. В то же время те, кто такими препаратами торгует - на 14 лет.

"Мы постоянно следить за изменениями в природе рынка незаконных наркотиков, особенно если они могут вызвать новые осложнения или проблемы со здоровьем", - отметил профессор сэр Джон Стренг из Института психиатрии, психологии и неврологии на базе Королевского колледжа в Лондоне.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сигареты и вейпы повреждают человеческую ДНК.

Читайте также, как электронные сигареты и вейпы могут уничтожить иммунную систему человека.

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