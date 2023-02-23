Повреждает ДНК сильнее: исследователи сделали важное заявление о вреде вейпов и сигарет

Исследователи выяснили, что использование электронных сигарет, которые когда-то позиционировались как "более здоровая" альтернатива табаку, на самом деле могут привести к таким же опасным заболеваниям. Также вейпинг способен вызвать даже большее повреждение ДНК, чем курение обычных сигарет.

В революционном исследовании группа специалистов из Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии (США) проанализировала эпителиальные клетки, взятые изо рта вейперов, курильщиков табачных сигарет и людей, которые никогда не курили и не пробовали вейпинг.

Результаты показывают, что повреждение ДНК было в 2,6 раза больше у вейперов и в 2,2 раза больше у курильщиков по сравнению с теми, кто не курит.

Также отмечается, что самый высокий уровень повреждения ДНК наблюдался у вейперов, которые использовали капсулы. Далее за ними следовали любители использовать моды.

Команда исследователей также обнаружила, что вейпы со сладким вкусом связаны с самым высоким уровнем повреждения ДНК, за ними следуют ароматы мяты и фруктов.

"Впервые мы показали, что чем больше вейперы использовали электронные сигареты и чем дольше они их использовали, тем больше повреждений ДНК происходило в их клетках полости рта", - рассказал старший автор исследования, профессор отдела исследования населения и науки об общественном здоровье в Школе медицины Кека Ахмад Бесаратиния.

Ученый добавил, что такая же "картина наблюдалась у курильщиков".

Это важное исследование является первым, в котором четко разграничено повреждение ДНК, что происходит у заядлых вейперов и у курильщиков, а также были представлены подробности о рисках, с которыми сталкиваются людители электронных сигарет, пишет Study Finds.

Повреждение ДНК эпителиальных клеток ротовой полости является ранним изменением, что связано с повышенным риском многих типов хронических заболеваний, включая рак и воспалительные заболевания.

Добавим, что исследование основано на предыдущих исследованиях, проведенных Бесаратинией и его командой, показавших, что вейпинг связан с генетическими изменениями, а также с другими биологическими изменениями, которые приводят к заболеваниям.