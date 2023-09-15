Электронные сигареты и вейпы могут уничтожить иммунную систему: новое исследование

В последние годы вейпы и электронные сигареты стали ароматизированной альтернативой обычным сигаретам. Но новые девайсы - не так безобидны, как вы думаете.

Новое исследование ученых из Университета Бирмингема, опубликованное в Journal of Allergy and Clinical Immunology , показало, что вдыхание паров электронной сигареты может помешать нормальному функционированию передовых иммунных клеток.

В чем суть исследования

Ученые проанализировали влияние прямого воздействия никотинсодержащих и несодержащих никотин паров на клетки, известные как нейтрофилы.

Так, например, предыдущие исследования показали, что вред легким от курения может вызвать разрушение нейтрофилов.

Согласно исследованию, в здоровом организме нейтрофилы обычно защищают легкие, перемещаясь из крови в область потенциального повреждения, прежде чем выполнить ряд профилактических задач.

"Электронные сигареты считаются якобы меньшим вредом,якобы они помогают курильщикам бросить курить, но наши данные дополняют текущие доказательства того, что электронные сигареты не безвредны, и подчеркивают необходимость финансирования долгосрочных исследований среди вейперов", - сказал доктор Аарон Скотт, доцент кафедры респираторных наук в Университете Бирмингема.

Исследователи проанализировали 40 образцов от людей, которые никогда не курили и не употребляли электронные сигареты, а затем подвергли нейтрофилы крови воздействию 40 затяжек неароматизированного вейпа, что, как показали предыдущие исследования, является минимальным ежедневным воздействием.

Ученые обнаружили, что, хотя клетки все еще оставались живы после кратковременного воздействия паров электронных сигарет, но они потеряли способность двигаться и не смогли выполнять свою защитную роль.

Интересно, что пары жидкостей для электронных сигарет без никотина имели те же недостатки, что и пары жидкостей для электронных сигарет с никотином.

"Таким образом, влияние, которое пары электронных сигарет оказывают на подвижность нейтрофилов, вызывает серьезную обеспокоенность, и, если человек курит постоянно - он будет подвержен постоянно респираторным заболеваниям", - сказал Дэвид Тикетт, соавтор исследования и профессор медицины в Университете Бирмингема.

По мнению ученых, способность вейпинга снижать активность нейтрофилов независимо от никотина может иметь негативные последствия для здоровья.