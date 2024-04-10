У нових вейпах виявили смертоносний "зомбі-наркотик", яким присипляють корів

Що відомо про ксилазин

Ксилазин - це седативний засіб та анальгетик, який найчастіше використовують для тварин (включаючи коней і велику рогату худобу).

Він викликає заспокійливу, знеболювальну та навіть міорелаксуючу дію шляхом придушення проходження імпульсів по сенсорних шляхах центральної нервової системи організму.

Тваринам ксилазин (або препарати на його основі) дають, зокрема:

для заспокоювання при надмірному збудження чи транспортуванні

для знеболювання чи тимчасового знерухомлення при хірургічних втручаннях

для присипляння - як анестезуючий засіб тощо

Чому вчені б'ють на сполох

Ще у травні 2022 року у Великій Британії вже була зафіксована одна смерть, пов'язана із ксилазином. 43-річного Карла Уорбертона, що вживав героїн із додаванням фентанілу та ксилазину, знайшли мертвим у вітальні власного будинку.

Тоді коронер назвав причиною смерті гострий аспіраційний пневмоніт - ураження легенів унаслідок гострого запалення, що виникає найчастіше після хімічного опіку дихальних шляхів та легеневої паренхіми. Тобто йшлося про пошкодження, спричинені вдиханням токсинів.

На тлі поширення використання ксилазину на чорному ринку, експерти побоюються збільшення кількості смертей.

Крім вейпів "зомбі-наркотик" знайшли також у таблетках, що продаються під виглядом кодеїну, діазепаму та навіть валіуму.

"Люди можуть не усвідомлювати, що насправді купують. Вони думають, що отримують вейп THC, але він може містити набагато більше, ніж вони очікують. Це справді тривожно", - наголосив один із дослідників з Королівського коледжу Лондона доктор Коупленд.

Що пропонують експерти

Виходячи із ситуації, що склалась, нещодавно британська консультативна рада з питань зловживання наркотиками закликала уряд країни включити ксилазин до препаратів "класу C".

Це поставило б його на один щабель із забороненим звеселяючим газом (закисом азоту), анаболічними стероїдами та бензодіазепінами (психоактивними речовинами зі снодійними, седативними, міорелаксуючими чи протисудомними ефектами).

Уточнюється, що люди, які мають при собі препарати з "класу С" (володіють ними), можуть бути ув'язнені на два роки. Водночас ті, хто такими препаратами торгує - на 14 років.

"Ми маємо постійно стежити за змінами у природі ринку незаконних наркотиків, особливо якщо вони можуть викликати нові ускладнення чи проблеми зі здоров'ям", - зауважив професор сер Джон Стренг з Інституту психіатрії, психології та неврології на базі Королівського коледжу в Лондоні.