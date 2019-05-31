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Нова хвиля стихії: які області найбільше постраждають від негоди

STYLERЖиття    31.05.2019 - 06:55
Нова хвиля стихії: які області найбільше постраждають від негоди
Погода в Україні 31 травня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні 31 травня знову принесе неприємності жителям деяких областей

Погода в Україні у п'ятницю, 31 травня, знову засмутить жителів деяких областей сильними дощами та грозами. Про це попередили синоптики Українського гідрометцентру.

До речі, Наталка Діденко також розповіла про дощі і грози на значній території країни.

Так, сьогодні дощі з грозами очікуються на Заході України, крім Волині та Рівненської області. Також погіршення погодних умов в останній робочий день тижня чекають на жителів Півночі, Центру, а також Одеської області.

Найхолодніше буде у західних областях. Тут повітря прогріється до +19... +23 градусів.

Нова хвиля стихії: які області найбільше постраждають від негоди

Погода в Україні 31 травня (колаж: РБК-Україна)

В інших регіонах з дощами буде тепло - повітря прогріється від +25 до +30 градусів. При цьому найвища темпертура (+28... +30) очікується на Полтавщині.

На Півдні і Сході буде сухо і спекотно - від +30 до +32 градусів. Трохи прохолодніше в Криму - тут стовпчики термометрів покажуть +27... +29 градусів.

Вітер по всій країні очікується помірний - від 5 до 10 метрів в секунду.

У Києві в останній день весни також дощі з грозами - температура повітря складе +25... +27 градусів.

Нова хвиля стихії: які області найбільше постраждають від негоди

Погода в Україні 31 травня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, через сильні проливні дощі постраждав Львів. Деякі вулиці міста перетворилися на вируючі потоки.

До речі, нещодавно Одесса "потонула" після сильної зливи. Автомобілі пробиралися по місту практично "вплав".

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр в Тернопільській області. Машини пробиралися по потокам води з крижаною кіркою з граду.

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