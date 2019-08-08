Нова традиція: Зеленський почне вручати Кубок президента за кращі жарти

В кінці 2019 року в Україні пройде вручення нової нагороди – Кубка президента України Володимира Зеленського з гумору. Офіційний захід з цього приводу заплановано на 13 грудня і вручення відбуватиметься у головному залі країни – у палаці "Україна" в Києві. Про це повідомили на сторінці організатора "Ліги сміху" в соціальній мережі Facebook.

Як йдеться в повідомленні організаторів – це нова нагорода. Також не виключається, що Кубок буде вручати особисто президент України Володимир Зеленський.

"Починаємо нову традицію - в кінці року розіграємо Кубок Президента України. Буде багато гумору, сміху та жартів. І примітно те, що буде відбуватися все це дійство на головній сцені нашої країни - у Палаці "Україна" 13 грудня", - повідомляють організатори.

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Квитки на захід будуть дорожче звичайного. Ціна на інші заходи "Ліги сміху" зазвичай сягає 1250 гривень, однак на вручення Кубка президента України квитки будуть коштувати від 150 до 3500 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський вперше вийшов у світ зі своїм сином і з'явився на "Лізі сміху" в Одесі.

А також ми розповідали про те, що гумористи не ризикнули жартувати над Зеленським на "Лізі сміху" в Одесі.