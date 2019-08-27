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Моя перша леді: Зеленський захопив мережу зворушливим фото з дружиною

STYLERПерсони    27.08.2019 - 09:26
Моя перша леді: Зеленський захопив мережу зворушливим фото з дружиною
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський викликав захват своїм ставленням до дружини

Володимир Зеленський опублікував ніжний знімок зі своєю дружиною Оленою. Президент розмістив фото на своїй офіційній Facebook-сторінці, супроводивши його зворушливим підписом.

В кадрі Володимир Зеленський йде в супроводі своєї дружини, колег і охорони.

На Олені Зеленській вдягнена довга червона сукня-вишиванка, а на ногах світлі туфлі-човники на підборах.

"Моя перша леді в червоному! (My First Lady in red!)", - таким підписом президент супроводив знімок.

Моя перша леді: Зеленський захопив мережу зворушливим фото з дружиною

Володимир Зеленський захопив мережу фото першої леді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

Публікація президента, що виявляє щире захоплення своєю дружиною, викликала неабиякий захват підписників.

  • Дуже бажаю, щоб у вас все вийшло, терпіння вам.
  • Ви - суперова пара! Ми віримо вам, Володю!
  • Неймовірно красиві наша перша леді і президент.

Моя перша леді: Зеленський захопив мережу зворушливим фото з дружиною

Володимир Зеленський захопив мережу фото першої леді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

  • Як приємно дивитися. На молодих, енергійних - красиве покоління!
  • Ви чудова пара і наш подарунок долі! Будьте щасливі!
  • Нашій першій леді здоров'я і терпіння.

Моя перша леді: Зеленський захопив мережу зворушливим фото з дружиною

Володимир Зеленський захопив мережу фото першої леді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

    До речі, не так давно мережа була спантеличена таксі, яке помітили в кортежі Володимира Зеленського. Користувачі мережі, що проглянули дивне відео, губляться в здогадках.

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