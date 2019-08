Моя перша леді: Зеленський захопив мережу зворушливим фото з дружиною

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський викликав захват своїм ставленням до дружини

Володимир Зеленський опублікував ніжний знімок зі своєю дружиною Оленою. Президент розмістив фото на своїй офіційній Facebook-сторінці, супроводивши його зворушливим підписом.

В кадрі Володимир Зеленський йде в супроводі своєї дружини, колег і охорони.

На Олені Зеленській вдягнена довга червона сукня-вишиванка, а на ногах світлі туфлі-човники на підборах.

"Моя перша леді в червоному! (My First Lady in red!)", - таким підписом президент супроводив знімок.

Володимир Зеленський захопив мережу фото першої леді (скрін: facebook.com/zelenskiy95)

Публікація президента, що виявляє щире захоплення своєю дружиною, викликала неабиякий захват підписників.

Дуже бажаю, щоб у вас все вийшло, терпіння вам.

Ви - суперова пара! Ми віримо вам, Володю!

Неймовірно красиві наша перша леді і президент.

Як приємно дивитися. На молодих, енергійних - красиве покоління!

Ви чудова пара і наш подарунок долі! Будьте щасливі!

Нашій першій леді здоров'я і терпіння.

