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"Нова пошта" ввела нову "грошову" послугу: хто і як може скористатися нею

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Вівторок 25 січня 2022 18:22
"Нова пошта" ввела нову "грошову" послугу: хто і як може скористатися нею "Нова пошта" впровадила нову послугу (фото: Віталій Носач РБК Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Клієнти "Нової пошти" зможуть отримувати гроші за свій товар ще до того, як покупець отримає посилку та сплатить за покупку на пошті. Нова послуга отримала назву "Факторинг післяплати".

Доцільність цієї послуги пояснили нам у прес-службі НП.

Річ у тім, кажуть представники компанії, що зазвичай продавець отримує кошти за відправлений поштою товар лише через 48-72 години (2-3 дні) після замовлення.

Час втрачається на відправлення, отримання посилки та банківські зарахування.

А ось з послугою "Факторинг післяплати" не потрібно буде чекати декілька днів, адже "гроші надійдуть одразу після відправлення поштою та без необхідності застави".

"Клієнти "Нової пошти" тепер зможуть отримувати додаткові оборотні кошти, прискорити свої бізнес-процеси та збільшити обсяги реалізації", - кажуть в прес-службі.

Як працює факторинг післяплати

  • Двічі на день "НоваПей" виплачує аванс за посилки, що напередодні були відправлені "Новою поштою" з післяплатою.
  • Ви отримуєте інформацію, коли одержувач забирає посилку або відмовляється від неї.
  • За підсумками місяця формується реєстр скасованих відправлень та підраховується комісія за послугу факторингу.
  • Перераховуєте "НоваПей" зайві авансові кошти за скасовані та повернуті відправлення до 10 числа наступного місяця.

Щоб активувати нову послугу, потрібно мати з "НоваПей" договір на переказ коштів та угоду на факторинг післяплати. Її вартість - 0,2% від суми авансу.

Наприклад, ви відправили післяплатою товар, який коштує 1000 грн. Щоб отримати гроші авансом, ви сплатите 0,2% від суми за факторинг, але не менше 10 грн, та 2% за переказ коштів. Тобто 22 гривні.

Хто зможе скористатись новою послугою

"Факторинг післяплати" може спростити життя підприємцям, які співпрацюють з "НоваПей" за договором на переказ коштів та регулярно надсилають товари "Новою поштою".

Також потрібно мати низький відсоток повернень та гарну історію співпраці.

Раніше ми повідомляли, що "Нова пошта" ввела нові тарифи.

Також ми писали, що "Нова пошта" уже встановлює примірочні у відділеннях.

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