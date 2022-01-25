"Новая почта" ввела новую "денежную" услугу: кто и как может воспользоваться ею
Клиенты "Новой почты" смогут получать деньги за свой товар еще до того, как покупатель получит посылку и оплатит покупку на почте. Новая услуга получила название "Факторинг наложенного платежа".
Целесообразность этой услуги объяснили нам в пресс-службе НП.
Дело в том, говорят представители компании, что обычно продавец получает средства за отправленный по почте товар только через 48-72 часа (2-3 дня) после заказа.
Время теряется на отправку, получение посылки и банковские зачисления.
А вот с услугой "Факторинг наложенного платежа" не нужно будет ждать несколько дней, ведь "деньги поступят сразу после отправки по почте и без необходимости залога".
"Клиенты "Новой почты" теперь смогут получать дополнительные оборотные средства, ускорить свои бизнес-процессы и увеличить объемы реализации", - говорят в пресс-службе.
Как работает факторинг наложенного платежа
- Дважды в день "НоваПей" выплачивает аванс за посылки, которые накануне были отправлены "Новой почтой" с наложенным платежом.
- Вы получаете информацию, когда получатель забирает посылку или отказывается от нее.
- По итогам месяца формируется реестр отмененных отправлений, и подсчитывается комиссия за услугу факторинга.
- Перечисляете "НоваПей" лишние авансовые средства за отмененные и возвращенные отправления до 10 числа следующего месяца.
Чтобы активировать новую услугу, нужно иметь с "НоваПей" договор на перевод средств и соглашение на факторинг наложенного платежа. Ее стоимость - 0,2% от суммы аванса.
Например, вы отправили наложенным платежом товар, который стоит 1000 грн. Чтобы получить деньги авансом, вы заплатите 0,2% от суммы за факторинг, но не менее 10 грн, и 2% за перевод денег. То есть 22 гривны.
Кто сможет воспользоваться новой услугой
"Факторинг наложенного платежа" может упростить жизнь предпринимателям, которые сотрудничают с "НоваПей" по договору на перевод средств и регулярно присылают товары "Новой почтой".
Также нужно иметь низкий процент возвратов и хорошую историю сотрудничества.
Ранее мы сообщали, что "Новая почта" ввела новые тарифы.
Также мы писали, что "Новая почта" уже устанавливает примерочные в отделениях.