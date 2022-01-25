"Новая почта" ввела новую "денежную" услугу: кто и как может воспользоваться ею

Клиенты "Новой почты" смогут получать деньги за свой товар еще до того, как покупатель получит посылку и оплатит покупку на почте. Новая услуга получила название "Факторинг наложенного платежа".

Целесообразность этой услуги объяснили нам в пресс-службе НП.

Дело в том, говорят представители компании, что обычно продавец получает средства за отправленный по почте товар только через 48-72 часа (2-3 дня) после заказа.

Время теряется на отправку, получение посылки и банковские зачисления.

А вот с услугой "Факторинг наложенного платежа" не нужно будет ждать несколько дней, ведь "деньги поступят сразу после отправки по почте и без необходимости залога".

"Клиенты "Новой почты" теперь смогут получать дополнительные оборотные средства, ускорить свои бизнес-процессы и увеличить объемы реализации", - говорят в пресс-службе.

Как работает факторинг наложенного платежа

Дважды в день "НоваПей" выплачивает аванс за посылки, которые накануне были отправлены "Новой почтой" с наложенным платежом.

Вы получаете информацию, когда получатель забирает посылку или отказывается от нее.

По итогам месяца формируется реестр отмененных отправлений, и подсчитывается комиссия за услугу факторинга.

Перечисляете "НоваПей" лишние авансовые средства за отмененные и возвращенные отправления до 10 числа следующего месяца.

Чтобы активировать новую услугу, нужно иметь с "НоваПей" договор на перевод средств и соглашение на факторинг наложенного платежа. Ее стоимость - 0,2% от суммы аванса.

Например, вы отправили наложенным платежом товар, который стоит 1000 грн. Чтобы получить деньги авансом, вы заплатите 0,2% от суммы за факторинг, но не менее 10 грн, и 2% за перевод денег. То есть 22 гривны.

Кто сможет воспользоваться новой услугой

"Факторинг наложенного платежа" может упростить жизнь предпринимателям, которые сотрудничают с "НоваПей" по договору на перевод средств и регулярно присылают товары "Новой почтой".

Также нужно иметь низкий процент возвратов и хорошую историю сотрудничества.