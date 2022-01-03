"Нова пошта" ввела нові тарифи: що змінилося

"Нова пошта" з 1 січня 2022 року змінила тарифи. Вартість буде розраховуватися в залежності від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Три нові тарифні зони:

По місту та його передмістю. Між містами України. З/в селище міського типу або село.

При доставці у межах міста та його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок: маленька - до 2 кг, середня - до 10 кг і велика - до 30 кг.вартість посилок популярних габаритів зміниться. Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень. Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 гривень. Причому в ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 гривень.

Компанією вводиться нова послуга з доставки документів за 40 гривень. Ціна буде фіксованою на весь рік, а в її вартість вже включений картонний конверт.

З 1 січня 2022 року компанія змінює тарифікацію на доставку та забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра не потрібно прив'язуватися до ваги. За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як вантажу.

Також доставка кожної посилки в експрес-накладній з кількома місцями стане тарифікуватися по-новому. Буде оцінюватися кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою - за базовим тарифом, всі інші - за зниженим.

Крім того, "Нова пошта" продовжила акційний тариф на доставку в поштомати за 35 гривень, а також накладений платіж без комісії на перший квартал 2022 року. З 1 квітня вартість доставки в поштомат буде 45 гривень.

Також змінюється тариф за доставку, коли покупці відразу після огляду у відділенні хочуть повернути посилку з невідповідним товаром. З 2022 року вартість складе 15 гривень.