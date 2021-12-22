"Нова пошта" уже встановлює примірочні у відділеннях: як це виглядає (фото)

"Нова пошта" почала встановлювати примірочні у відділеннях, щоб клієнтам, які замовляють взуття та одяг, було зручно їх поміряти.

Як вони виглядатимуть і усі деталі про нововведення - дивіться і читайте у нашому матеріалі нижче.

Що відомо про примірочні у відділеннях НП

Як розповіли у прес-службі компанії, примірочні уже "успішно протестовані" і вже найближчим часом планується їх встановлення у всіх відділеннях НП.

"Багато клієнтів компанії купують одяг та взуття онлайн, а доставку замовляють у наші відділення. На численні прохання клієнтів ми вирішили дати їм можливість спокійно й зручно приміряти речі", - кажуть у адміністрації.

Пілотний проєкт було запущено восени і він охопив 50 відділень Києва, Львова, Одеси, Харкова та 15 обласних та районних центрів.

Для пілоту було обрано відділення з різних регіонів України, які мали потрібну площу, щоб детальніше вивчити клієнтський досвід.

Усі примірочні "Нової пошти" обладнані вішалками для одягу, стільцем та дзеркалом у повний зріст. Вони розташовуються у клієнтській зоні відділень.

Примірочні у відділеннях "Нової пошти" (фото: прес-служба компанії)

Як скористатися примірочними

Перед оплатою посилки з одягом або взуттям у відділенні, клієнт може поміряти речі у примірочній.

Попередньо оператор перевірить вміст відправлення і кількість речей у ньому.

На примірку можна взяти не більше однієї речі одночасно.

Якщо усе підійшло, клієнт оплачує посилку, якщо ні - оформлює відмову.

Повний перелік відділень з примірочними