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"Нова пошта" уже встановлює примірочні у відділеннях: як це виглядає (фото)

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Середа 22 грудня 2021 14:18
"Нова пошта" уже встановлює примірочні у відділеннях: як це виглядає (фото) "Нова пошта" у відділеннях встановить примірочні (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

"Нова пошта" почала встановлювати примірочні у відділеннях, щоб клієнтам, які замовляють взуття та одяг, було зручно їх поміряти.

Як вони виглядатимуть і усі деталі про нововведення - дивіться і читайте у нашому матеріалі нижче.

Що відомо про примірочні у відділеннях НП

Як розповіли у прес-службі компанії, примірочні уже "успішно протестовані" і вже найближчим часом планується їх встановлення у всіх відділеннях НП.

"Багато клієнтів компанії купують одяг та взуття онлайн, а доставку замовляють у наші відділення. На численні прохання клієнтів ми вирішили дати їм можливість спокійно й зручно приміряти речі", - кажуть у адміністрації.

Пілотний проєкт було запущено восени і він охопив 50 відділень Києва, Львова, Одеси, Харкова та 15 обласних та районних центрів.

Для пілоту було обрано відділення з різних регіонів України, які мали потрібну площу, щоб детальніше вивчити клієнтський досвід.

Усі примірочні "Нової пошти" обладнані вішалками для одягу, стільцем та дзеркалом у повний зріст. Вони розташовуються у клієнтській зоні відділень.

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Примірочні у відділеннях "Нової пошти" (фото: прес-служба компанії)

Як скористатися примірочними

Перед оплатою посилки з одягом або взуттям у відділенні, клієнт може поміряти речі у примірочній.

Попередньо оператор перевірить вміст відправлення і кількість речей у ньому.

На примірку можна взяти не більше однієї речі одночасно.

Якщо усе підійшло, клієнт оплачує посилку, якщо ні - оформлює відмову.

Повний перелік відділень з примірочними

Раніше у "Новій пошті" зробили важливе оголошення про роботу на свята.

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