"Нова пошта" уже встановлює примірочні у відділеннях: як це виглядає (фото)
"Нова пошта" почала встановлювати примірочні у відділеннях, щоб клієнтам, які замовляють взуття та одяг, було зручно їх поміряти.
Як вони виглядатимуть і усі деталі про нововведення - дивіться і читайте у нашому матеріалі нижче.
Що відомо про примірочні у відділеннях НП
Як розповіли у прес-службі компанії, примірочні уже "успішно протестовані" і вже найближчим часом планується їх встановлення у всіх відділеннях НП.
"Багато клієнтів компанії купують одяг та взуття онлайн, а доставку замовляють у наші відділення. На численні прохання клієнтів ми вирішили дати їм можливість спокійно й зручно приміряти речі", - кажуть у адміністрації.
Пілотний проєкт було запущено восени і він охопив 50 відділень Києва, Львова, Одеси, Харкова та 15 обласних та районних центрів.
Для пілоту було обрано відділення з різних регіонів України, які мали потрібну площу, щоб детальніше вивчити клієнтський досвід.
Усі примірочні "Нової пошти" обладнані вішалками для одягу, стільцем та дзеркалом у повний зріст. Вони розташовуються у клієнтській зоні відділень.
Примірочні у відділеннях "Нової пошти" (фото: прес-служба компанії)
Як скористатися примірочними
Перед оплатою посилки з одягом або взуттям у відділенні, клієнт може поміряти речі у примірочній.
Попередньо оператор перевірить вміст відправлення і кількість речей у ньому.
На примірку можна взяти не більше однієї речі одночасно.
Якщо усе підійшло, клієнт оплачує посилку, якщо ні - оформлює відмову.
Повний перелік відділень з примірочними
Раніше у "Новій пошті" зробили важливе оголошення про роботу на свята.