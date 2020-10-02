НБУ дозволив відкривати банківський рахунок за цифровим паспортом

Фото: смартфон (Віталій Носач, РБК-Україна)

Цифровий паспорт - це цифровий аналог паперових документів у мобільному застосунку "Дія"

Національний банк дозволив банкам проводити процедуру віддаленої ідентифікації клієнтів з цифровим паспортом у мобільному застосунку "Дія". Цей механізм стане доступний після того, як Міністерство цифрової трансформації України проведе тестування функціоналу.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, відтепер громадянам під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред’являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку "Дія".

Скористатися цим методом зможуть українці, які мають біометричні документи - ID-картку та закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити застосунок "Дія" на свій смартфон та верифікуватися для отримання цифрового паспорту або закордонного цифрового паспорту за допомогою Системи BankID НБУ.

Використовувати цей метод банк зможе після підключення до систем Міністерства цифрової трансформації.

Загалом процес виглядатиме так:

банк запропонує потенційному клієнту ідентифікуватися в "Дії" через Систему BankID НБУ;

після вдалої ідентифікації у клієнта відобразяться цифрові документи, відповідно до даних, що містяться в державних реєстрах;

через захищені канали банк отримає дані клієнта та додатково здійснить його фотофіксацію методом розпізнавання реальності особи;

"Фактично на сьогодні - це єдина можливість для фінансових установ дистанційно перевірити ідентифікаційні дані громадян, що містяться в державних реєстрах", - додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2020 року Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті у формі картки та у закордонному паспорті. За допомогою додатку "Дія" можна буде зробити більше операцій.

Нагадаємо, з квітня 2020 року статус безробітного можна отримати на порталі "Дія".