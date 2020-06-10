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Нова пошта змінила правила: ці посилки більше не будуть приймати

STYLERЖиття    10.06.2020 - 14:20
Нова пошта змінила правила: ці посилки більше не будуть приймати
Нова пошта змінила правила (колаж: РБК-Україна)

Нова пошта урізала допустимо можливі розміри для посилок

Нова пошта змінила правила допустимих розмірів посилок, які приймаються в поштових відділеннях. Це стосується довжини вантажів, які пересилаються кур'єром.

Так, відтепер максимальна довжина вантажу може досягати 120 сантиметрів, а не 150, як було раніше. Про це інформує пресслужба поштового перевізника.

Тепер для того, щоб відправити вантаж, довжиною приміром 125 см, потрібно буде шукати найближче вантажне відділення. Там приймаються вантажі довжиною до 300 сантиметрів і висотою до 170-ти.

Зазначимо, що відділення Нової пошти бувають декількох типів: вантажні (до 1000 чи 1100 кг), поштові (в основному до 30 кг, але бувають відділення з обмеженнями в 15 і 5 кг), а також поштомати (пункти самообслуговування з фактичною вагою до 30 кг).

"Такий розподіл оптимізує логістику, прискорить подальше сортування відправлень і, як результат, дозволить прискорити доставку. І головне - вантажі і посилки приїдуть до адресата цілими і неушкодженими. Від цього виграють усі - і відправники і одержувачі", - пояснили такі зміни на Новій пошті.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, як буде працювати "Укрпошта" та "Нова пошта" на свята.

Також ми писали, що на Укрпошті з'являться нові послуги, пов'язані з платіжними картками.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України УкрпоштаНова пошта
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