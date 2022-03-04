Нова пошта опублікувала карту відділень, що працюють по Україні

Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 4 березня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.
Зокрема, частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові працюють з 8.00 до 18.00.
Відділення в інших обласних і районних центрах працюють на видачу та відправлення у будні дні з 9.00 до 17.00. У суботу з 9.00 до 18.00, неділя - вихідний.
Також, які відділення працюють станом на 4 березня 2022 року, можна дізнатися за посиланням.
Раніше ми повідомляли про графік роботи Нової пошти та Укрпошти.
Також ми публікували список посилань на офіційні джерела інформації в Україні.
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