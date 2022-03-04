Новая почта опубликовала карту отделений, работающих по Украине

Новая почта внесла изменения в график работы 4 марта 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании.
В частности, часть отделений в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове работают с 8:00 до 18:00.
Отделения в других областных и районных центрах работают на выдачу и отправку в будние дни с 9.00 до 17.00. В субботу с 9.00 до 18.00, воскресенье – выходной.
Также, какие отделения работают по состоянию на 4 марта 2022 года, можно узнать по ссылке.
Ранее мы сообщали о графике работы Новой почты и Укрпочты.
Также мы публиковали список ссылок на официальные источники информации в Украине.
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