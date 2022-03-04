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Нова пошта опублікувала карту відділень, що працюють по Україні

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П'ятниця 04 березня 2022 16:37
Нова пошта опублікувала карту відділень, що працюють по Україні Графік роботи Нової пошти під час війни (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Нова пошта внесла зміни у графік роботи на 4 березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Зокрема, частина відділень у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі та Львові працюють з 8.00 до 18.00.

Відділення в інших обласних і районних центрах працюють на видачу та відправлення у будні дні з 9.00 до 17.00. У суботу з 9.00 до 18.00, неділя - вихідний.

Також, які відділення працюють станом на 4 березня 2022 року, можна дізнатися за посиланням.

Раніше ми повідомляли про графік роботи Нової пошти та Укрпошти.

Також ми публікували список посилань на офіційні джерела інформації в Україні.

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