"Нова пошта" створила власну авіакомпанію для доставки посилок з-за кордону

Український оператор "Нова пошта" зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines ("Супернова Еарлайнз") та матиме власні літаки.

"Авіакомпанія зареєстрована минулого тижня і буде підпорядковуватися компанії "Нова пошта Глобал", яка відповідає за міжнародну доставку. Вона буде виконувати рейси для перевезення вантажів", - сказала прес-секретар.

Тарасенко уточнила, що зараз "Нова пошта" замовляє доставку іншим авіакомпаніям, але через зростання міжнародних посилок було ухвалено рішення створити авіакомпанію.

Водночас у "Новій пошті" поки не кажуть, скільки літаків матиме компанія та коли розпочнуться рейси.

"Будуть літаки, які будуть повністю заточені під перевезення вантажів", - сказала Тарасенко та додала, що про конкретику "Нова пошта" повідомить згодом.

За даними прес-служби, рейси будуть здійснюватися з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів".