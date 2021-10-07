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"Нова пошта" змінила тарифи на доставку із зарубіжних інтернет-магазинів

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Україна, Четвер 07 жовтня 2021 17:34
"Нова пошта" змінила тарифи на доставку із зарубіжних інтернет-магазинів Фото: "Нова пошта" ввела диференційовані тарифи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компанія "Нова пошта Глобал", яка входить до групи компаній "Нова пошта", з 7 жовтня змінила тарифи на послугу NP Shopping. Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів всіх країн, представлених на платформі: США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща і Великобританія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Тепер при замовленні товарів через сервіс NP Shopping доставка стає дешевшою, якщо вага відправлення збільшується

Наприклад, доставка посилки з американських інтернет-магазинів вагою до 1 кг обійдеться Клієнту в 5 доларів за півкілограма, від 1 до 5 кг - 3,80 доларів, а посилки вагою більше 5 кг будуть доставлятися за 3,6 доларів за півкілограма.

Нагадаємо, український оператор "Нова пошта" зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines ("Супернова Еарлайнз") і матиме власні літаки.

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