"Нова пошта" змінила тарифи на доставку із зарубіжних інтернет-магазинів
Компанія "Нова пошта Глобал", яка входить до групи компаній "Нова пошта", з 7 жовтня змінила тарифи на послугу NP Shopping. Оновлені тарифи стосуватимуться доставки з інтернет-магазинів всіх країн, представлених на платформі: США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща і Великобританія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Тепер при замовленні товарів через сервіс NP Shopping доставка стає дешевшою, якщо вага відправлення збільшується
Наприклад, доставка посилки з американських інтернет-магазинів вагою до 1 кг обійдеться Клієнту в 5 доларів за півкілограма, від 1 до 5 кг - 3,80 доларів, а посилки вагою більше 5 кг будуть доставлятися за 3,6 доларів за півкілограма.
Нагадаємо, український оператор "Нова пошта" зареєструвала власну авіакомпанію для доставки міжнародних вантажів. Компанія отримала назву Supernova Airlines ("Супернова Еарлайнз") і матиме власні літаки.