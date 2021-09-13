ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Нова пошта" зробила важливу заяву про роботу поштоматів

Новость на русском →
Понеділок 13 вересня 2021 19:41
"Нова пошта" зробила важливу заяву про роботу поштоматів "Нова пошта" зробила важливу заяву (фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У 2021 році "Нова пошта" розширить мережу поштоматів до 17 тисяч. Таким чином, це буде найбільша мережа поштоматів по усій Європі, кажуть у пресслужбі компанії.

Як користуватися поштоматами та де їх шукати - читайте в нашому матеріалі нижче.

У чому переваги поштоматів для клієнтів

На сьогодні мережа поштоматів НП налічує 7045 "ящиків" у 279 населених пунктах України. Найчастіше клієнти замовляють у поштомати одяг та косметику.

Часто українці користуються поштоматами через те, що:

  • є можливість отримати свою посилку повністю безконтактно за допомогою одного кліка у своєму смартфоні
  • можна отримати свою посилку у будь-який час (24/7)
  • доставку у поштомат можна замовити у багатьох інтернет-магазинах
  • вони встановлені у безпосередній близькості до клієнтів (у так званій "тапковій доступності"): в під’їздах, біля продуктових магазинів та ТРЦ, фітнес-центрів тощо.

Як замовити в поштомат (інструкція)

Для початку потрібно зробити замовлення з доставкою в поштомат.

Після доставки замовлення в поштомат вам надійде повідомлення про прибуття з інструкцією про отримання.

Ви можете оплатити послуги доставки через мобільний додаток "Нової пошти" або на сайті компанії в розділі Трекінг.

Потім біля поштомату вам треба зайти у мобільний додаток, перейти в розділ Мої відправлення, обрати потрібну експрес-накладну та натиснути кнопку "Відчинити комірку". І після цих маніпуляцій вам потрібно буде просто забрати посилку (якщо ви випадково зачинили комірку, не забравши посилку, в додатку потрібно натиснути кнопку "Відчинити комірку повторно").

Додамо, що забрати з поштомату можна лише повністю оплачені посилки до 20 кг фактичної ваги, при цьому оголошена вартість не повинна перевищувати 6000 грн. Максимальні габарити відправлення - 40х60х30 см. Якщо з якихось причин отримувач не зміг забрати своє замовлення вчасно, то на 3-й день воно буде переміщене на найближче відділення "Нової пошти", де безкоштовно зберігатиметься 7 днів. Додаткових оплат при цьому немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи має вчитель виганяти дитину з уроку і що робити батькам.

А також розповідали про те, як в Україні отримати статус малозабезпеченої сім'ї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нова пошта
LITE
5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити
5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити