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Нова оптична ілюзія підірвала інтернет: що зображено на фото

Автор: Анна Шиканова

Оптичні ілюзії не нова розвага користувачів інтернету і періодично з'являються фотографії, які змушують сперечатися і доводити свою правоту. Вчені неодноразово пояснювали, що різниця в сприйнятті багато в чому залежить від активності лівої та правої півкулі мозку.

Нещодавно в мережі з'явилася нова фотографія, яка просто підірвала інтернет своєї оптичною ілюзією. Фото ілюзії розмістили в Twitter.

На тлі зимового пейзажу зображено постать. На перший погляд здається, що фігура – це людина, що дереться по стежці й у неї на спині рюкзак. Користувачі також вказують, що у людини скуйовджене волосся і хутряний одяг.

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Скріншот фото

А ось інша частина користувачів на картинці бачить зовсім інше – біжучу чорну собаку, з радісною мордою. Де роль морди виконує той самий рюкзак, який бачать інші користувачі.

Варто відзначити, що користувачі, які розглянули собаку з декількох спроб, перестали бачити людину з рюкзаком. Деякі бачать собаку відразу, а деяким не вдається її побачити навіть після кількох спроб.

  • Кольори не зникають? У мене проблеми із зором?
  • Я не знаю, що це, але це не чоловік.
  • Якщо ви побачили людину, то як ви не помітили голову собаки?
  • Як ви могли сплутати людину з собакою? Це немислимо!
  • Це ж хлопець у кудлатій куртці тікає в ліс!
  • Хіба у людини можуть бути такі дивні ноги?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оптична ілюзія двері викликала гарячі суперечки в мережі.

А також розповідали про те, що у Карпатах виявили гірську "примару".

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