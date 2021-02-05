Новая оптическая иллюзия взорвала интернет: что изображено на фото

Оптические иллюзии не новое развлечение пользователей интернета и периодически появляются фотографии, которые заставляют спорить и доказывать свою правоту. Ученые неоднократно объясняли, что разница в восприятии во многом зависит от активности левого и правого полушария мозга.
Недавно в сети появилась новая фотография, которая просто взорвала интернет своей оптической иллюзией. Фото иллюзии разместили в Twitter.
На фоне зимнего пейзажа изображена фигура. На первый взгляд кажется, что фигура – это человек, которые карабкается по тропинке и у него на спине рюкзак. Пользователи также указывают, что у человека всклоченные волосы и меховая одежда.
Скриншот фото
А вот другая часть пользователей на картинке видит совершенно другое – бегущую черную собаку, с радостной мордой. Где роль морды выполняет тот самый рюкзак, который видят другие пользователи.
Стоит отметить, что пользователи, которые рассмотрели собаку с нескольких попыток, перестали видеть всклоченного человека с рюкзаком. Некоторые собаку видят сразу, а некоторым не удается ее увидеть даже после нескольких попыток.
Напомним, ранее мы писали о том, что оптическая иллюзия двери вызвала горячие споры в сети.
А также рассказывали о том, что в Карпатах обнаружили горного "призрака".