Нова оптична ілюзія підірвала інтернет: що зображено на фото

Оптичні ілюзії не нова розвага користувачів інтернету і періодично з'являються фотографії, які змушують сперечатися і доводити свою правоту. Вчені неодноразово пояснювали, що різниця в сприйнятті багато в чому залежить від активності лівої та правої півкулі мозку.
Нещодавно в мережі з'явилася нова фотографія, яка просто підірвала інтернет своєї оптичною ілюзією. Фото ілюзії розмістили в Twitter.
На тлі зимового пейзажу зображено постать. На перший погляд здається, що фігура – це людина, що дереться по стежці й у неї на спині рюкзак. Користувачі також вказують, що у людини скуйовджене волосся і хутряний одяг.
Скріншот фото
А ось інша частина користувачів на картинці бачить зовсім інше – біжучу чорну собаку, з радісною мордою. Де роль морди виконує той самий рюкзак, який бачать інші користувачі.
Варто відзначити, що користувачі, які розглянули собаку з декількох спроб, перестали бачити людину з рюкзаком. Деякі бачать собаку відразу, а деяким не вдається її побачити навіть після кількох спроб.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що оптична ілюзія двері викликала гарячі суперечки в мережі.
А також розповідали про те, що у Карпатах виявили гірську "примару".
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