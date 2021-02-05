Новая оптическая иллюзия взорвала интернет: что изображено на фото

Оптическая иллюзия вызвала жаркие споры в сети (Коллаж РБК-Украина)

Оптические иллюзии не новое развлечение пользователей интернета и периодически появляются фотографии, которые заставляют спорить и доказывать свою правоту. Ученые неоднократно объясняли, что разница в восприятии во многом зависит от активности левого и правого полушария мозга.

Недавно в сети появилась новая фотография, которая просто взорвала интернет своей оптической иллюзией. Фото иллюзии разместили в Twitter.

На фоне зимнего пейзажа изображена фигура. На первый взгляд кажется, что фигура – это человек, которые карабкается по тропинке и у него на спине рюкзак. Пользователи также указывают, что у человека всклоченные волосы и меховая одежда.

Скриншот фото

А вот другая часть пользователей на картинке видит совершенно другое – бегущую черную собаку, с радостной мордой. Где роль морды выполняет тот самый рюкзак, который видят другие пользователи.

Стоит отметить, что пользователи, которые рассмотрели собаку с нескольких попыток, перестали видеть всклоченного человека с рюкзаком. Некоторые собаку видят сразу, а некоторым не удается ее увидеть даже после нескольких попыток.

Цвета не исчезают? У меня проблемы со зрением?

Я не знаю, что это, но это не мужчина.

Если вы увидели человека, то как вы не заметили голову собаки?

Как вы могли спутать человека с собакой? Это немыслимо!

Это же парень в мохнатой куртке убегает в лес!

Разве у человека могут быть такие странные ноги?

Напомним, ранее мы писали о том, что оптическая иллюзия двери вызвала горячие споры в сети.

А также рассказывали о том, что в Карпатах обнаружили горного "призрака".