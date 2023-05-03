"Новая почта" сделала важное заявление о доставке товаров в Европу: что известно
"Новая почта" возобновила отправку продуктов в страны ЕС. Это стало возможным после того, как правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.
Больше деталей о том, какие продукты можно отправлять в страны Европейского Союза "Новой почтой" - в материале Styler.
Что изменилось
Обновленный перечень продуктов, которые можно отправлять за границу, теперь выглядит так:
- шоколад и шоколадные конфеты с начинками, вафли, печенье, пряники,
- жевательные резинки,
- хрустящие хлебцы, сухари и гренки,
- готовые соусы, кетчупы, горчицу,
- консервы из рыбы или рыбной икры (при условии, что такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской неповрежденной упаковке и не требуют специально температурного режима хранения).
Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами до отправки за границу - до 10 кг.
Что нельзя отправлять
Запрещено отправлять в страны ЕС через "Новую почту" следующие виды товаров:
- мясо, продукты животного происхождения
- продукты непродолжительного хранения или такое, что требует особого температурного режима
- молочные и кисломолочные продукты (в том числе консервы со сгущенкой)
- фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т.п.)
- орехи, семена
- кофе, чай
- растительные масла
- злаки и крупы и мука, отруби из них
- сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу
- пюре и пасты из фруктов или орехов, натуральный и искусственный мед, фруктовые соки, уксус, специи, яйца.
Полный список товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в составе международных посылок, смотрите ниже.
Ранее мы писали о том, что "Новая почта" запустила новый формат отделений - вот первые фото.
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