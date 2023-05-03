"Новая почта" сделала важное заявление о доставке товаров в Европу: что известно

"Новая почта" возобновила отправку продуктов в страны ЕС. Это стало возможным после того, как правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.

Больше деталей о том, какие продукты можно отправлять в страны Европейского Союза "Новой почтой" - в материале Styler.

Что изменилось Обновленный перечень продуктов, которые можно отправлять за границу, теперь выглядит так: шоколад и шоколадные конфеты с начинками, вафли, печенье, пряники,

жевательные резинки,

хрустящие хлебцы, сухари и гренки,

готовые соусы, кетчупы, горчицу,

консервы из рыбы или рыбной икры (при условии, что такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской неповрежденной упаковке и не требуют специально температурного режима хранения). Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами до отправки за границу - до 10 кг. Что нельзя отправлять Запрещено отправлять в страны ЕС через "Новую почту" следующие виды товаров: мясо, продукты животного происхождения

продукты непродолжительного хранения или такое, что требует особого температурного режима

молочные и кисломолочные продукты (в том числе консервы со сгущенкой)

фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т.п.)

орехи, семена

кофе, чай

растительные масла

злаки и крупы и мука, отруби из них

сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу

пюре и пасты из фруктов или орехов, натуральный и искусственный мед, фруктовые соки, уксус, специи, яйца. Полный список товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в составе международных посылок, смотрите ниже.