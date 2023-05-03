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"Новая почта" сделала важное заявление о доставке товаров в Европу: что известно

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Среда 03 мая 2023 19:17
"Новая почта" сделала важное заявление о доставке товаров в Европу: что известно "Новая почта" сообщила радостную новость (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

"Новая почта" возобновила отправку продуктов в страны ЕС. Это стало возможным после того, как правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов пищевых продуктов.

Больше деталей о том, какие продукты можно отправлять в страны Европейского Союза "Новой почтой" - в материале Styler.

Что изменилось

Обновленный перечень продуктов, которые можно отправлять за границу, теперь выглядит так:

  • шоколад и шоколадные конфеты с начинками, вафли, печенье, пряники,
  • жевательные резинки,
  • хрустящие хлебцы, сухари и гренки,
  • готовые соусы, кетчупы, горчицу,
  • консервы из рыбы или рыбной икры (при условии, что такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской неповрежденной упаковке и не требуют специально температурного режима хранения).

Общий вес продуктов, разрешенный таможенными службами до отправки за границу - до 10 кг.

Что нельзя отправлять

Запрещено отправлять в страны ЕС через "Новую почту" следующие виды товаров:

  • мясо, продукты животного происхождения
  • продукты непродолжительного хранения или такое, что требует особого температурного режима
  • молочные и кисломолочные продукты (в том числе консервы со сгущенкой)
  • фрукты, овощи, съедобные плоды в любом виде (свежие, вяленые, засушенные, консервированные и т.п.)
  • орехи, семена
  • кофе, чай
  • растительные масла
  • злаки и крупы и мука, отруби из них
  • сахар, сиропы, джемы, варенье, фруктовые желе, мармелад, пастилу
  • пюре и пасты из фруктов или орехов, натуральный и искусственный мед, фруктовые соки, уксус, специи, яйца.

Полный список товаров и грузов, которые разрешено или запрещено отправлять в составе международных посылок, смотрите ниже.

Ранее мы писали о том, что "Новая почта" запустила новый формат отделений - вот первые фото.

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