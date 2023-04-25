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"Новая почта" запустила новый формат отделений. Появились первые фото

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 15:31
"Новая почта" запустила новый формат отделений. Появились первые фото "Новая почта" показала новый формат отделений (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

"Новая почта" запустила новый формат отделения, которое упростит обслуживание тысяч клиентов в Украине.

Как выглядят эти отделения, где они появятся прежде всего и в чем их "фишка" - читайте и смотрите в материале Styler.

Что известно о новых отделениях "Новой почты"

Модульное мобильное отделение имеет площадь 68 кв. м и состоит из 4 модулей: клиентская зона с примерочной, складское помещение для хранения посылок, терраса с почтоматом и крытая зона для погрузки/разгрузки машин.

Также отделение оснащено приборами для обогрева и автоматическими раздвижными дверями для комфорта клиентов и работников.

Такое мобильное отделение позволяет быстро восстанавливать сеть почты и предоставлять все услуги на деоккупированных территориях или там, где стационарные здания потерпели сильные разрушения.

На установку и запуск модульного мобильного отделения, говорят в компании, нужно 1-2 дня.

&quot;Новая почта&quot; запустила новый формат отделений. Появились первые фото&quot;Новая почта&quot; запустила новый формат отделений. Появились первые фото

Новые почтовые отделения будут выглядеть именно так (фото: пресс-служба "Новой почты")

Где уже установлено инновационное отделение

Первое модульное мобильное отделение уже приступило к работе в городе Великий Бурлук в деоккупированной Харьковской области.

Оно работает с 11:00 до 16:00 каждый день, кроме воскресенья.

Клиенты в нем могут отправлять посылки до 10 кг. Ежедневно через него выдается и принимается около 500 посылок.

Именно это отделение состоит из следующих разборных модулей:

  • терраса площадью 19 кв. м, где разместится почтомат
  • зона обслуживания клиентов (здесь расположены два рабочих места оператора, примерочная и стол для осмотра посылок, а также для комфорта сотрудников модуль оборудован автономным санузлом и умывальником)
  • складская зона, где находятся стеллажи с посылками и упаковочными материалами (второй и третий модуль вместе составляют основное здание и имеют площадью 40 кв. м)
  • зона для погрузки и выгрузки машин с посылками, которая имеет крышу для защиты от осадков.

&quot;Новая почта&quot; запустила новый формат отделений. Появились первые фото&quot;Новая почта&quot; запустила новый формат отделений. Появились первые фото&quot;Новая почта&quot; запустила новый формат отделений. Появились первые фотоПервое инновационное почтовое отделение уже работает в городе Великий Бурлук (фото: пресс-служба "Новой почты")

В планах "Новой почты" в текущем году изготовить и установить 20 инновационных мобильных отделений.

Ранее мы писали, что "Новая Почта" приостановила отправку пищевых продуктов в ЕС.

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