Украинцы за границей смогут получать пенсию переводами через "Укрпочту"

Украинские переселенцы за границей смогут получать пенсию международными переводами через "Укрпочту".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Постановление было разработано Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше", - говорится в сообщении.

Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за рубежом, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

"Отныне выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности в АО "Укрпочта" осуществлять перевод средств в страну пребывания)", - добавили в правительстве.