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"Новая почта" возобновила работу в Херсонской области: где работает сервис

"Новая почта" работает в Херсонской области (фото: РБК-Украина )
Автор: Людмила Жукова

"Новая почта" возобновила работу в Херсонской области. Речь идет о деоккупированных населенных пунктах.

Где работает ЧП в Херсонской области и какой там график работы – читайте в нашем материале ниже.

Где "Новая почта" открыла отделения

Сегодня три мобильных отделения Новой почты работают в освобожденных ВСУ населенных пунктах - в Высокополье, Большой Александровке и Архангельском.

Жители сел и окрестных населенных пунктов смогут получать и отправлять посылки весом до 30 кг.

Оплатить услуги доставки можно онлайн через приложение "Новой почты". Наличные деньги не принимаются.

График работы мобильных отделений ЧП в Херсонской области:


• в Высокополье – с 14:30 до 15:30 на ул. Освободителей
• в Большой Александровке – с 11:00 до 12:00 на ул. Братской
• в Архангельском – с 13:00 до 14:00 на ул. Т. Шевченко

"Новая почта" работает в Херсонской области (фото: пресс-служба ЧП)

Интересно, что компания привезла с собой интернет-модуль Starlink и генератор для того, чтобы жители могли подзарядить свои устройства и связаться с родными, ведь на деоккупированных территориях отсутствует электроэнергия и интернет.

Как мы писали ранее, Новая почта открыла отделение в Польше.

Также мы сообщали, что Новая почта снизила тарифы и теперь украинцы будут платить за популярную услугу меньше на 25%.

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