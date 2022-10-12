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"Нова пошта" відновила роботу у Херсонській області: де працює сервіс

"Нова пошта" працює на Херсонщині (фото: РБК-Україна )
Автор: Людмила Жукова

"Нова пошта" відновила роботу у Херсонській області. Мова йде про деокуповані населені пункти.

Де працює НП у Херсонській області і який графік роботи - читайте в нашому матеріалі нижче.

Де "Нова пошта" відкрила відділення

Сьогодні три мобільні відділення Нової пошти працюють у звільнених ЗСУ населених пунктах - у Високопіллі, Великій Олександрівці та Архангельському.

Відтак мешканці сіл та навколишніх населених пунктів зможуть отримувати та відправляти посилки вагою до 30 кг.

Сплатити за послуги доставки можна онлайн через додаток "Нової пошти". Готівка наразі не приймається.

Графік роботи мобільних відділень НП у Херсонській області:


• у Високопіллі - з 14:30 до 15:30 на вул. Визволителів
• у Великій Олександрівці - з 11:00 до 12:00 на вул. Братській
• у Архангельському - з 13:00 до 14:00 на вул. Т. Шевченка

"Нова пошта" працює у Херсонській області (фото: прес-служба НП)

Цікаво, що компанія привезла з собою інтернет-модуль Starlink та генератор для того, щоб мешканці могли підзарядити свої пристрої та зв’язатися із рідними, адже на деокупованих територіях подекуди відсутня електроенергія та інтернет-зв’язок.

Як ми раніше писали, Нова пошта відкрила відділення у Польщі.

Також ми повідомляли, що Нова пошта знизила тарифи, і тепер українці платитимуть за популярну послугу менше на 25%.

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