Новая почта открыла отделение в Польше: график работы и тарифы
"Новая почта" открыла свое первое отделение за границей - теперь филиал украинской компании появился на рынке Польши. Заграничное почтовое отделение начало работу в Варшаве.
Об этом 7 октября говорится в сообщении "Новой почты" в Twitter.
В компании отметили, что в планах также открытие отделений и в других городах Польши: в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани. Ориентировочно они заработают в течение этого месяца.
"Варшава, готовы? Отделение в польской столице уже работает", - говорится в публикации.
Почтовое отделение в Варшаве расположено по адресу: Męcińska, 18.
"Новая почта" заработала в Польше (фото: mobile.twitter.com/NP_official_ua)
График работы варшавского отделения "НП"
Почтовое отделение работает ежедневно:
- с понедельника по пятницу: с 8:00 до 20:00,
- в субботу и воскресенье: с 9:00 до 18:00.
В комментариях к публикации администрация "Ново почты" уточняет, что работники отделения в Варшаве - это украинцы со знанием польского языка.
Какие тарифы
В "НП" также сориентировали по стоимости оказания почтовых услуг и тарифам на отправку посылок из Польши в Украину:
- посылка до 2 кг - 30 злотых,
- посылка до 10 кг - 45 злотых,
- посылка до 30 кг – 50 злотых.
В сети добавили, что планируют и дальше расширять свое представительство за границей.
Как сообщалось ранее, Новая почта снизила тарифы, и теперь украинцы будут платить за популярную услугу менее на 25%.
Напомним также, что в августе "Укрпочта" и Poczta Polska решили упростить почтовые пересылки между странами.