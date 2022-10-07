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Новая почта открыла отделение в Польше: график работы и тарифы

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Пятница 07 октября 2022 21:19
Новая почта открыла отделение в Польше: график работы и тарифы Фото: "Новая почта" открыла отделение в Варшаве (facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Владимир Костырин

"Новая почта" открыла свое первое отделение за границей - теперь филиал украинской компании появился на рынке Польши. Заграничное почтовое отделение начало работу в Варшаве.

Об этом 7 октября говорится в сообщении "Новой почты" в Twitter.

В компании отметили, что в планах также открытие отделений и в других городах Польши: в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани. Ориентировочно они заработают в течение этого месяца.

"Варшава, готовы? Отделение в польской столице уже работает", - говорится в публикации.

Почтовое отделение в Варшаве расположено по адресу: Męcińska, 18.

Новая почта открыла отделение в Польше: график работы и тарифы

"Новая почта" заработала в Польше (фото: mobile.twitter.com/NP_official_ua)

График работы варшавского отделения "НП"

Почтовое отделение работает ежедневно:

  • с понедельника по пятницу: с 8:00 до 20:00,
  • в субботу и воскресенье: с 9:00 до 18:00.

В комментариях к публикации администрация "Ново почты" уточняет, что работники отделения в Варшаве - это украинцы со знанием польского языка.

Какие тарифы

В "НП" также сориентировали по стоимости оказания почтовых услуг и тарифам на отправку посылок из Польши в Украину:

  • посылка до 2 кг - 30 злотых,
  • посылка до 10 кг - 45 злотых,
  • посылка до 30 кг – 50 злотых.

В сети добавили, что планируют и дальше расширять свое представительство за границей.

Как сообщалось ранее, Новая почта снизила тарифы, и теперь украинцы будут платить за популярную услугу менее на 25%.

Напомним также, что в августе "Укрпочта" и Poczta Polska решили упростить почтовые пересылки между странами.

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