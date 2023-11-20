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Где и когда в странах Европы откроют отделения Новой почты: появился график на год

Понедельник 20 ноября 2023 14:02
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Где и когда в странах Европы откроют отделения Новой почты: появился график на год Новая почта откроет отделение еще в 18 странах мира (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Отделение "Новой почты уже успешно открылось в нескольких странах Европы. Сейчас уже можно получить посылку в Польше, Молдове, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии и Венгрии.

В каких странах и городах появятся новые отделения "Новой почты" в ближайшее время, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение соучредителя компании Владимира Поперешнюка в Facebook.

Как он отмечает, менеджеры по развитию были против публикации списка ближайших планов "Новой почты". В ближайшее время компания планирует открыть отделения в большинстве стран Европы. Да и не только Европы.

Получить или отправить посылку с помощью "Новой почты" можно будет в 18 странах мира, а именно: в Италии, Франции, Испании, Турции, Болгарии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Словении, Хорватии, Греции, Дании, Финляндия, Швеция и Норвегия.

Уже в ноябре откроется отделение Новой почты в городе Милан в Италии. В декабре планируется открытие отделения в Париже, Франция. В феврале 2024 года можно будет отправить посылку в Мадрид в Испании и Стамбул в Турции.

В марте - в Софии и Лондон, а в апреле - в Дублине и Амстердаме. К лету - в Брюсселе, Берне и Лиссабоне.

Полный график:

Где и когда в странах Европы откроют отделения Новой почты: появился график на год

Где и когда откроют отделение "Новой почты" в Европе (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)

Кстати, раньше мы писали, что в одной из стран ЕС до конца года откроют еще десять отделений "Новой почты".

А еще рассказывали, сколько сейчас стоит посылка из Украины в Венгрию.

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