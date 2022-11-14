Нова Пошта відкрила нові відділення в Польщі. Ось як вони виглядають
"Нова пошта" продовжує розширювати свою присутність на ринку Польщі, і тепер крім Варшави та Кракова запрацювали також відділення ще у двох містах цієї країни - у Познані та Жешуві.
Про це 1 листопада передали на Facebook-сторінці "НП".
Таким чином, станом на сьогодні у чотирьох містах Польщі працюють вісім відділень української компанії.
"Тож відтепер відправити або отримати посилку до 30 кг можна з 8 відділень у 4 містах Польщі", - йдеться у повідомленні.
Також у "Новій пошті" показали фото, як виглядають нові відділення у Познані та Жешуві:
Фото: відділення "НП" у Познані
Фото: відділення "НП" у Жешуві
Адреси відділень та графіки роботи
- У Познані відділення №60/1 працює за адресою вул. Garbary 95, 61-86
Графік: з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 20:00, у суботу та неділю з 09:00 до 18:00.
- У Жешуві відділення №35/1 працює за адресою алея Józefa Piłsudskiego 34, 35-001
Графік:з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 20:00, у суботу та неділю з 09:00 до 18:00.
- У Варшаві відділення працюють:
- на вулиці Stefana Okrzei 18, 03-710
- на вулиці Kaliny Jędrusik 9, 01-748
- на вулиці Gen. Józefa Zajączka 11, 01-510
- на вулиці Męcińska 18, 04-086
Графік: пн.-пт. з 08:00 до 20:00, у вихідні з 09:00 до 18:00.
- У Кракові відділення працюють за адресою
- на вулиці Kamienna 19b, 30-001
- на вулиці Lipska 4, 30-721
Графік: пн. - Пт. з 08:00 до 20:00, у сб. - Нд. з 09:00 до 18:00.
Які тарифи
У "Новій пошті" діють такі тарифи на відправку посилок з України до Польщі та у зворотний бік:
- посилка до 2 кг - 250 гривень / близько 30 злотих,
- посилка до 10 кг - 325 гривень / близько 45 злотих,
- посилка до 30 кг - 400 гривень / близько 50 злотих.
Термін доставки - від 5 днів.
Раніше ми писали, що у серпні "Укрпошта" та Poczta Polska вирішили спростити поштові пересилки між країнами.
Нагадаємо також, що у жовтні "Нова пошта" відновила роботу у Херсонській області в деокупованих населених пунктах.