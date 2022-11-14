Нова Пошта відкрила нові відділення в Польщі. Ось як вони виглядають

"Нова пошта" продовжує розширювати свою присутність на ринку Польщі, і тепер крім Варшави та Кракова запрацювали також відділення ще у двох містах цієї країни - у Познані та Жешуві.

Про це 1 листопада передали на Facebook -сторінці "НП".

Таким чином, станом на сьогодні у чотирьох містах Польщі працюють вісім відділень української компанії.

"Тож відтепер відправити або отримати посилку до 30 кг можна з 8 відділень у 4 містах Польщі", - йдеться у повідомленні.

Також у "Новій пошті" показали фото, як виглядають нові відділення у Познані та Жешуві:

Фото: відділення "НП" у Познані

Фото: відділення "НП" у Жешуві

Адреси відділень та графіки роботи

У Познані відділення №60/1 працює за адресою вул. Garbary 95, 61-86

Графік: з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 20:00, у суботу та неділю з 09:00 до 18:00.

У Жешуві відділення №35/1 працює за адресою алея Józefa Piłsudskiego 34, 35-001

Графік:з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 20:00, у суботу та неділю з 09:00 до 18:00.

У Варшаві відділення працюють:

на вулиці Stefana Okrzei 18, 03-710 на вулиці Kaliny Jędrusik 9, 01-748 на вулиці Gen. Józefa Zajączka 11, 01-510 на вулиці Męcińska 18, 04-086

Графік: пн.-пт. з 08:00 до 20:00, у вихідні з 09:00 до 18:00.

У Кракові відділення працюють за адресою

на вулиці Kamienna 19b, 30-001 на вулиці Lipska 4, 30-721

Графік: пн. - Пт. з 08:00 до 20:00, у сб. - Нд. з 09:00 до 18:00.

Які тарифи

У "Новій пошті" діють такі тарифи на відправку посилок з України до Польщі та у зворотний бік:

посилка до 2 кг - 250 гривень / близько 30 злотих,

посилка до 10 кг - 325 гривень / близько 45 злотих,

посилка до 30 кг - 400 гривень / близько 50 злотих.

Термін доставки - від 5 днів.