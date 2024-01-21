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Носит семейные луки: Николас Карма узнал, сколько стоит образ харизматичного комика Вовы Шумко

Воскресенье 21 января 2024 18:06
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Носит семейные луки: Николас Карма узнал, сколько стоит образ харизматичного комика Вовы Шумко Владимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)
Автор: Юлия Любченко

Украинский блоггер Николас Карма имеет интересную и уникальную рубрику в Instagram Сколько стоит Look? Где рассекречивается стоимость звездных образов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько стоит лук Вовы Шумко со ссылкой на видео Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит Look Владимира Шумко

На улицах Львова Николас часто встречает звезд и обычно это происходит случайно. блогер просит их рассказать, сколько стоит их наряды и назвать бренды. Поскольку блог парня уже достаточно раскручен, все знаменитости соглашаются и откровенно общаются с автором рубрики посреди улиц.

Карма на этот раз встретил на улицах Львова известного и эпатажного украинского блогера Владимира Шумко с его женой.

Комик был одет в довольно простые вещи, которые к тому же не дорогие. А в костюме, в котором одет Владимир, мы уже могли видеть его.

Поскольку Шумко очень болтлив, он с удовольствием и шутками рассказал все о своем образе, в котором он гулял по улицам вечернего и снежного Львова с любимой женой Анной.

Общая сумма образа Шумко составляет 9 тысяч гривен и состоит из таких составляющих, как:

  • костюм в клетку от харьковского бренда, который оказался самым дорогим - стоимостью 3 тысячи 500 гривен
  • куртка от спортивного бренда Puma серого цвета - стоит 3 тысячи гривен
  • кроссовки - стоят 2 тысячи 500 гривен.

Стиль Владимира Шумко

Если посмотреть на Владимира на разных шоу и программах, где он участвует, то можно понять, что комик любит свободный повседневный стиль, который может состоять из футболок, свитшотов, джинсов или спортивных штанов.

Также неотъемлемым атрибутом в луках Шумко являются очки, поскольку у него проблемы со зрением. И стоит отметить, что очки Владимир тоже носит разные.

Носит семейные луки: Николас Карма узнал, сколько стоит образ харизматичного комика Вовы ШумкоНосит семейные луки: Николас Карма узнал, сколько стоит образ харизматичного комика Вовы ШумкоНосит семейные луки: Николас Карма узнал, сколько стоит образ харизматичного комика Вовы Шумко

Владимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)

Ранее мы рассказывали, что Николас Карма рассекретил стоимость лука эпатажного певца MELOVIN.

Также читайте наш материал о стоимости лука Тины Кароль.

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