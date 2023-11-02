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Николас Карма рассекретил стоимость образа украинской поп-дивы Тины Кароль

Львов, Четверг 02 ноября 2023 16:41
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Николас Карма рассекретил стоимость образа украинской поп-дивы Тины Кароль Сколько стоит образ Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Николас Карма - известный украинский блоггер и певец, часто спрашивающий звезд о стоимости их образов и одежды в целом. У парня есть уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", где знаменитости охотно делятся нужной информацией.

О том, сколько стоит образ украинской поп-дивы Тины Кароль, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит Look Тины Кароль

Николас устраивает свои видеообзоры звездных луков и спрашивает стоимость нарядов только во Львове, ведь именно там и живет блоггер. Его видео со звездами и прохожими всегда спонтанны, но информативны.

В этот раз в кадр Николаса попала известная украинская певица, легенда сцены Тина Кароль. Звезда шла по вечернему Львову и очень неожиданно встретила Карму и очень обрадовалась этой встрече, поэтому охотно согласилась поболтать с парнем и рассказала о стоимости своего лука.

Кароль была одета очень просто, она была в темно-синих лосинах, кроссовках, водолазке и в пиджаке.

  • самым дорогим в образе Кароль оказался рюкзак от бренда Hunter - 200 евро.
  • кроссовки от бренда Adidas - стоят 3 тысячи гривен
  • лосины от бренда Oysho - стоят 1 тысячу гривен
  • водолазка Skims от Ким Кардашьян - стоимостью 1 тысяча гривен
  • пиджак от бренда Maximum - стоит 1 тысяча гривен 1000

Тина рассказала, что все дорогие вещи - это сценическое, а вот в реальной жизни она всегда пытается замаскироваться и быть незаметной. И вообще Кароль призналась, что когда началась война, она забыла, что такое брендовая одежда, а все что имеет - это коллаборации.

Стиль Тины Кароль

Для выступлений и многолюдных мероприятий певица выбирает роскошные платья, костюмы и другие образы. Это можно заметить на ее концертах и фотосессиях.

А вот в реальной жизни Тина любит простые вещи, которые не выделяют ее из толпы и не заставляют ее привлекать много внимания, поскольку певица ценит свое личное пространство.

Николас Карма рассекретил стоимость образа украинской поп-дивы Тины КарольНиколас Карма рассекретил стоимость образа украинской поп-дивы Тины КарольНиколас Карма рассекретил стоимость образа украинской поп-дивы Тины Кароль

Стиль Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее мы рассказывали о том, чтоНиколас Карма рассекретил стоимость образа телеведущей Анны Тульевой.

Также читайте наш материал о том, как Тина Кароль в откровенном платье заводит "мокрыми" фото.

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