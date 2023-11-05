"Я люблю Масс-маркет": Николас Карма рассекретил стоимость лука эпатажного певца MELOVIN

Николас Карма - популярный украинский блогер и певец, который очень любит спрашивать звезд о стоимости их образов. Парень ведет уникальную рубрику "Сколько стоит Look?", в которой знаменитости охотно делятся информацией.

О том, сколько стоит образ украинского эпатажного певца MELOVIN, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Николаса Кармы в Instagram.

Сколько стоит Look MELOVIN

На улицах Львова Николас Карма всегда встречает звезд случайно и просит их рассказать, сколько стоит их наряд. Поскольку блог парня уже достаточно раскручен, все соглашаются и искренне общаются с автором рубрики прямо по улицам.

В этот раз в камеру Николаса попал любимец публики и обладатель сильнейшего фан-клуба MELOVIN. Который с радостью рассказал Николасу, сколько стоит его лук и рассекретил свои предпочтения в одежде.

самыми дорогими в образе MELOVIN были джинсы - они стоят 2 тысячи 600 гривен

пальто в клетку - стоит 2 тысячи гривен

кофточка с коротким рукавом черного цвета - стоит 2 тысячи гривен

обувь певца - стоит всего 1,5 тысячи гривен

MELOVIN признался, что любит масс-маркет и секонды. А вот пальто, в котором парень попал в кадр Кармы, он носит уже 5 лет.

Также певец поделился тем, что свои сапоги он покупал на размер больше и в нетрезвом виде, но сейчас они на него в самый раз.

Артист добавил, что он не пьет уже 200 дней и советует такой образ жизни всем, ведь трезвая жизнь полна эмоций и ты больше чувствуешь, чем когда-либо. В свою очередь Карма добавил, что он не употребляет алкоголь уже 10 лет.

Стиль MELOVIN

Все его сценические образы очень яркие, ведь он любит создавать вокруг себя шум и привлекать внимание. Поэтому выбирает нечто особенное. Но главной изюминкой его образа всегда были глаза разного цвета и макияж.

А вот в реальной жизни парень одевается спокойно и любит простые вещи.

Стиль MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)