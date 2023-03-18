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ПДД для велосипедистов. Полиция назвала пять главных правил

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Суббота 18 марта 2023 23:45
ПДД для велосипедистов. Полиция назвала пять главных правил Фото: полиция назвала пять главных правил для велосипедистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинских велосипедистов призывают соблюдать несколько основных правил дорожного движения для собственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Telegram.

Полицейские подчеркнули, что существует пять главных правил:

  • Велосипедисты должны двигаться по специальных дорожках. В случае их отсутствия - по крайней правой полосе проезжей части.
  • Двигаться по проезжей части разрешается людям старше 14 лет.
  • Велосипед должен иметь исправный тормоз, звуковой сигнал, быть оборудованным светоотражателями: спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета.
  • Для движения в темное время суток обязательным условием является наличие фары на велосипеде.
  • Запрещено проезжать по пешеходному переходу на велосипеде. Надо слезть с него и перейти дорогу.

Напомним, ранее стало известно, что в приложение "Дія" вернули оплату штрафов за нарушение ПДД.

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