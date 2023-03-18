ПДД для велосипедистов. Полиция назвала пять главных правил

Украинских велосипедистов призывают соблюдать несколько основных правил дорожного движения для собственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Telegram .

Полицейские подчеркнули, что существует пять главных правил:

Напомним, ранее стало известно, что в приложение "Дія" вернули оплату штрафов за нарушение ПДД.

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