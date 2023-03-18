ПДД для велосипедистов. Полиция назвала пять главных правил
Фото: полиция назвала пять главных правил для велосипедистов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинских велосипедистов призывают соблюдать несколько основных правил дорожного движения для собственной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Telegram.
Полицейские подчеркнули, что существует пять главных правил:
- Велосипедисты должны двигаться по специальных дорожках. В случае их отсутствия - по крайней правой полосе проезжей части.
- Двигаться по проезжей части разрешается людям старше 14 лет.
- Велосипед должен иметь исправный тормоз, звуковой сигнал, быть оборудованным светоотражателями: спереди белого, сзади красного, по бокам оранжевого цвета.
- Для движения в темное время суток обязательным условием является наличие фары на велосипеде.
- Запрещено проезжать по пешеходному переходу на велосипеде. Надо слезть с него и перейти дорогу.
Напомним, ранее стало известно, что в приложение "Дія" вернули оплату штрафов за нарушение ПДД.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.