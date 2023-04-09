В Украине отменяют важное ПДД: что и когда изменится для водителей
В Украине с 1 мая 2023 года отменяется действие правила дорожного движения по включению внешних осветительных приборов.
Что известно - узнайте ниже в материале Styler.
Какое правило больше не будет действовать
Так, согласно пункту 9.8. Правил дорожного движения с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар.
В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары, если это не будет ослеплять других водителей.
Такое правило было создано из-за необходимости дополнительно обозначать авто в условиях недостаточной видимости в осенне-зимний период. А вот с 1 мая по 1 октября не включенный ближний свет или ходовые огни в дневное время не считается нарушением ПДД.
Штрафуют ли за такое нарушение?
Если пренебречь требованием ПДД и не включить ходовые огни днем с 1 октября по 1 мая, водителя привлекут к ответственности по ст. 125 КоАП как "Другие нарушения правил дорожного движения".
Санкция за такое нарушение - предупреждение, а не штраф.
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