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Дистриб'ютор Coca-Cola повністю припиняє продаж в Росії, - Reuters

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Четвер 16 червня 2022 20:25
Дистриб'ютор Coca-Cola повністю припиняє продаж в Росії, - Reuters Фото: дистриб'ютор Coca-Cola повністю припиняє продаж у Росії (rt.com)
Автор: Іван Носальський

Компанія Coca-Cola HBC, яка є найбільшим дистриб'ютором напоїв компанії в РФ, оголосила про припинення продажу на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У заяві сказано, що зараз у РФ починають закінчуватися напої компанії Coca-Cola. При цьому нові на продаж вже йти не будуть.

Варто зауважити, що компанія займається не лише продажем, а й виробництвом напоїв, серед яких: Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn та низка інших. При цьому на території РФ працює 10 заводів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії вже провели "імпортозаміщення" продукції Coca-Cola. Вітчизняний аналог відомого газування виготовлятимуть на Ямалі.

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