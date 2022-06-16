Дистриб'ютор Coca-Cola повністю припиняє продаж в Росії, - Reuters

Компанія Coca-Cola HBC, яка є найбільшим дистриб'ютором напоїв компанії в РФ, оголосила про припинення продажу на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У заяві сказано, що зараз у РФ починають закінчуватися напої компанії Coca-Cola. При цьому нові на продаж вже йти не будуть.

Варто зауважити, що компанія займається не лише продажем, а й виробництвом напоїв, серед яких: Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn та низка інших. При цьому на території РФ працює 10 заводів.