У Росії вироблятимуть власну Coca-Cola

У Росії вирішили замінити Coca-Cola, яка пішла з РФ через війну в Україні. Вітчизняний аналог відомої газованої води вироблятимуть на Ямалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Ямало-Ненецького автономного округу.

Генеральний директор підприємства Сергій Кара зазначив, що після введення санкцій завод "відчув валютну різницю". Також спостерігався дефіцит складових, які експортувалися в Росію. Однак зараз нібито ціни відкочуються назад.

Нагадаємо, українські супермаркети Novus і Varus влаштували бойкот продукції бренду Coca-Cola. Це було пов'язано з тим, що компанія не припиняла поставляти продукти в Росію.

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